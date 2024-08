Thomas Rivera Schatz sale de Primera Pregunta

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), ya no formará parte del programa Primera Pregunta, moderado por el periodista Rafael Lenín López en Telemundo.

Según expresó Rivera Schatz, este se encargará de su campaña política para la reelección como senador de cara a las elecciones de noviembre.

López quien es el moderador del espacio, agradeció la presencia del expresidente del Senado quien desde febrero del pasado año forma parte del grupo de analistas políticos de la estación local de televisión.

Por su parte, Rivera Schatz, agradeció la oportunidad que le brindó la empresa y especialmente el expresidente del canal, José Cancela.

“Telemundo tiene una política de que un político activo no puede estar tanto tiempo en el aire, comienzo agradeciéndole a José Cancela que fue quien me reclutó, a la actual presidenta Migdalia Figueroa a todo el equipo de noticias, producción, a los camarógrafos a Lenín a Alejandro, a Ivonne y Jorge que fue con quienes comenzamos”, expresó el senador.

Sin embargo, el periodista y presentador del programa, Rafael Lenín López, no descartó que Rivera Schatz regrese al programa durante la parte más fuerte de la campaña política para ser entrevistado como candidato.

La semana pasada, Rivera Schatz, tuvo un fuerte encontronazo con el profesor José Molinelli, quien estaba como invitado y aprovechó el espacio para defenderse de las acusaciones realizadas por el estadista.

Según el profesor, luego de su intervención en el programa Primera Pregunta donde también participa el expresidente del Senado, este le realizó insultos y lo amenazó con agredirlo. Todo esto, luego de que Molinelli realizara una descarga en vivo contra el legislador por los ataques que se han realizado en contra de su familia, incluyendo a su sobrina la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

En entrevista con la licenciada Mayra López Mulero en la emisora radial WKAQ 580, el profesor también aseguró que son falsas las expresiones del senador quien aseguró que este fue despedido del gobierno por tener “contenido pornográfico” en su computadora.

“Eso es totalmente falso y es difamatorio. Tiene la intención de afectar mi nombre y el de mi familia, es un patrón que tiene base político-partidista. En esa deliberación moral mía, yo me di cuenta que si yo no digo en el programa y aprovecho el mismo foro donde se me difamó, en ese programa de Primera Pregunta, si yo me quedo callado, yo no me voy a respetar a mí mismo y voy a estar toda la vida dándome cuenta que pude haber defendido el honor de mi familia, de mis hijos”, expresó.

Molinelli aseguró que luego de su intervención en el programa, en medio de la pausa, el senador se dirigió a él de forma agresiva y con intenciones de golpearlo.