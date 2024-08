Paramédico describe violenta muerte del hermano de Arcángel

En la continuación del juicio contra Mayra Enid Nevárez Torres, acusada de causarle la muerte de Justin Santos Delanda— el hermano del exponente urbano, Arcángel— en un accidente de tránsito en 2021, testificaron los paramédicos que acudieron a la escena.

El paramédico Víctor Manuel Fernández detalló que al intentar socorrer a Santos observó que este no tenía pulso y no estaba respirando.

“Estaba en el suelo, posición supina, me refiero a boca arriba. Él tenía una pieza de uno de los vehículos en su espalda. Ya él se encontraba con el abdomen descubierto y el área del tórax, por lo que procedimos a verificar si tenía algún esfuerzo respiratorio y no tenía”, declaró Fernández.

Por su parte, el paramédico que atendió a la acusada, José Pérez Castro, testificó que Nevárez Torres se mostró algo agresiva cuando se le entregó una mascarilla y que luego intentó quitarse los cables del equipo médico que se le había colocado.

La madre de la víctima fatal, Carmen Rosa Santos, se expresó consternada por la descripción de la escena en la que murió su hijo.

“Es muy difícil para una madre escuchar eso. Siempre escuché que simplemente habían sido golpes en la cabeza y entendía que pues... pero estoy confiada en Dios, y él me va a mantener aquí. Y si antes estaba firme en que se tenía que hacer justicia en este caso, ahora que he escuchado la forma de la muerte de Justin, tiene que haber justicia, tiene que haber justicia para Justin”, dijo la mujer, quien en un momento dado tuvo que abandonar la sala judicial.

Santos criticó nuevamente lo que catalogó como falta de arrepentimiento de Nevárez Torres. “Ella no ha sentido nada, por eso yo no creo en ningún perdón a esta altura del juego. Yo no lo creo, yo no lo siento”, sostuvo.

Nevárez Torres renunció a juicio por jurado y su culpabilidad o no culpabilidad será determinada por el juez a cargo del caso.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo emitió una resolución en la cual permitió que se utilice la prueba de alcohol en el caso contra Nevárez Torres.

Por segunda ocasión, el máximo foro judicial declaró “no ha lugar” la moción donde la defensa solicitaba revisar la determinación de permitir como evidencia el resultado de la prueba de alcohol que se le realizó a la imputada.

Nevárez Torres enfrenta cargos por violaciones de la Ley de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria que resultó en la muerte del joven de 21 años.