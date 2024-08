Jorge Navarro asegura que su contrincante del PPD miente tras denuncias sobre alegada agresividad en emisora radial

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Navarro Suárez, negó las acusaciones realizadas por su contrincante del Partido Popular Democrático (PPD), Elba Beatriz Rivera, quien lo acusó de volverse “agresivo” tras una entrevista radial.

Navarro se comunicó con Metro Puerto Rico para aclarar que para la entrevista que se llevó a cabo el pasado 21 de agosto se le había citado para participar del segmento del programa mañanero de la estación WKAQ 580 junto a Noticentro y no se le indicó que su contrincante estaría presente.

“La señora Elba Beatriz, como es de costumbre, ella tiende siempre a gritar en las entrevistas, a cuestionar e interrumpir cuando uno está hablando o debatiendo. Yo no tengo problema con eso, ella me interrumpía y yo la interrumpía”, explicó Navarro sobre la dinámica que se formó en el debate.

El representante del Distrito 5 de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, indicó que su molestia ocurrió cuando Rivera le dijo “payaso” poco antes de que culminara el segmento en la emisora radial.

“Cuando llega un momento donde no tiene más elementos de juicio para debatir, me dice -lo que pasa es tú eres un payaso- y ahí yo digo, ustedes ven. Me acaba de decir payaso como no tiene elementos para debatir, utiliza la difamación. Le digo en la entrevista, usted respete para que la respeten, en dos o tres ocasiones y ella seguía diciéndome payaso. Eso está en la entrevista, eso no está dicho por mí”, indicó el representante.

Sobre las alegaciones de la candidata del PPD quien asegura que el representante se puso “violento” al finalizar el segmento, este aseguró que en ningún momento tuvo que ser aguantado por otras personas como alegó Rivera.

Navarro indicó que fuera del aire su expresión fue hacia la periodista Veronique Abreu Tañón a quien le indicó que debido a la alegada conducta de su contrincante no desea realizar las dinámicas de debates en los medios de comunicación.

“Rubén (Sánchez) me hizo otra encerrona más me pone entrevistas cuando no era con ella y me la trae después que comienza la entrevista, esto ocurrió hace seis meses atrás lo mismo, que estoy en otra entrevista con Rubén, empezamos y ella vino y salió por otra puerta. O Rubén es un carga maletas o es maletero, porque le está cargando las maletas a ella, en dos ocasiones me la pone en una entrevista sin yo autorizarlo”, expresó.

Del mismo modo, Navarro quien aseguró que los actos no son correctos cuestionó que si el incidente hubiera ocurrido porqué no se ha realizado una querella en su contra.

Según indicó Rivera, en entrevista con Día a Día (Telemundo) el actual representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) se puso violento, luego de un debate donde ambos se enfrentaron en el espacio radial de las mañanas que modera el periodista Rubén Sánchez en WKAQ 580.

“Tuvimos una entrevista en la cual tuvimos un careo bastante fueron por esta comunidad que lleva más de 20 años sin tener agua potable”, expresó la candidata del PPD que aseguró que la discusión comenzó por la denuncia sobre comunidades de Aguas Buenas que tienen problemas con el servicio de agua.

La candidata del PPD para el precinto que actualmente representa Navarro y que se compone de sectores de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, aseguró que el representante estaba violento en el pasillo de la emisora radial. Del mismo modo, indicó que fue la periodista Veronique Abreu Tañón, quien le pidió que no saliera al pasillo, por lo violento que estaba actuando el representante.

“No pude salir al pasillo, cuando se abre la puerta del estudio, Veronique Abreu, me dice -no salgas- cuando yo veo que la puerta abre, él está bien agresivo, señalándome, gritándome”, aseguró Rivera.

Entrevista completa en WKAQ