Candidata del PPD asegura que “Georgie” Navarro se puso agresivo en emisora radial

La candidata del Partido Popular Democrático (PPD), Elba Beatriz Rivera, para representante por el distrito 5, acusó a su contrincante político y actual incumbente Jorge “Georgie” Navarro Suárez de ponerse violento luego de una entrevista radial en la que ambos participaron.

Según indicó Rivera, en entrevista con Día a Día (Telemundo) el actual representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) se puso violento, luego de un debate donde ambos se enfrentaron en el espacio radial de las mañanas que modera el periodista Rubén Sánchez en WKAQ 580.

PUBLICIDAD

“Tuvimos una entrevista en la cual tuvimos un careo bastante fueron por esta comunidad que lleva más de 20 años sin tener agua potable”, expresó la candidata del PPD que aseguró que la discusión comenzó por la denuncia sobre comunidades de Aguas Buenas que tienen problemas con el servicio de agua.

“Fue un careo picante porque él decía que esa gente tenía y hace 26 años aproximadamente que no tienen agua potable”, añadió.

La candidata del PPD para el precinto que actualmente representa Navarro y que se compone de sectores de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, aseguró que el representante estaba violento en el pasillo de la emisora radial. Del mismo modo, indicó que fue la periodista Veronique Abreu Tañón, quien le pidió que no saliera al pasillo, por lo violento que estaba actuando el representante.

“No pude salir al pasillo, cuando se abre la puerta del estudio, Veronique Abreu, me dice -no salgas- cuando yo veo que la puerta abre, él está bien agresivo, señalándome, gritándome”, aseguró Rivera.

Al preguntársele sobre lo que estaba gritando el representante, esta indicó que no lo entendía debido a que estaba siendo aguantado por varias personas.

“Es que no lo entendía bien porque lo estaba aguantando todo el mundo, él estaba fuera de sus cabales como él se pone, eso no es algo diferente que el pueblo no sepa”, indicó.