UPR aprueba Plan de Clasificación y Retribución con salario mínimo de $13 la hora

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aprobó de manera unánime el Plan de Clasificación y Retribución para el personal no docente y de confianza de la institución universitaria.

El mismo considera un salario base de $13.00 la hora y una contingencia de que los empleados que no se beneficien de esta revisión se les aplicara un 6%.

“Acogemos con regocijo la aprobación de este plan que en gran medida le hace justicia a todo el personal No Docente cuyos salarios por más de 30 años han sido muy por debajo de la realidad laboral. Tras varias décadas, la UPR requirió con urgencia enmarcar los salarios de los empleados no docentes y del personal de confianza a una realidad ajustada al mercado. Este plan será elevado a la Junta de Supervisión Fiscal y confiamos en que sea aprobado”, expresó el presidente de la UPR, Dr. Luis A. Ferrao.

Según se indicó, para esta determinación se realizó un estudio que culminó el pasado 24 de mayo, con el cual se cumplió con el objetivo de recoger la realidad actual de la UPR, transcurridos 47 años de la revisión vigente se formalizó un acuerdo con personal especializado de la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras.

Se informo que el Plan de Clasificación vigente para el servicio de carrera no docente tiene 514 clases y el documento revisado propone unas 311 clases.

De acuerdo con el estudio y el análisis de trabajo reflejó clases en desuso, utilización incorrecta de algunas clasificaciones, niveles excesivos y la necesidad de creación de nuevas clases para atender necesidades de nuevos programas o proyectos de transformación.

El plan propuesto incluye nuevas clases como Analista de Datos Geofísicos para la Red Sísmica, Tecnólogos Veterinarios y Cuidadores de Animales para los centros de investigación de primates, clases de facturación para el Plan de Práctica Intramural del Recinto de Ciencias Médicas. Los Técnicos de Laboratorio vigentes se reconceptualizan y, por otra parte, se incluyen clases para atender las relaciones laborales en el nuevo escenario sindical con la aplicación a la Universidad de la Ley de Relaciones del Trabajo, Ley 130-1945, según enmendada.

A través de un comunicado, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR, David Muñoz, indicó que como parte del acuerdo, en caso de que la Junta de Control Fiscal no apruebe el acuerdo antes del 31 de octubre, la UPR pondrá en vigor un aumento de salario mínimo de 10.50 la hora. Además de realizar un pago único de $3,500.00 a cada miembro bonafide de El Sindicato. Además, el acuerdo incluye la propuesta del Sindicato para asegurar un aumento de sueldo de no menos de $300.00 mensuales o un 6% sobre el salario que estén devengando a la fecha, lo que sea mayor, para aquellos que no se beneficien del PCR.

“Hoy la Junta de Gobierno de la Administración de la UPR cumplió con su responsabilidad de dar paso al resultado de la negociación de los asuntos negociados y ahora resta esperar que este asunto se eleve a la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal para el trámite final y ser puesto en vigor dentro del menor plazo de tiempo posible. Estamos atentos y preparados para celebrar el resultado final de nuestra lucha y prestos a llevar a cabo las acciones necesarias, hasta lograrlo”, eexpresó Muñoz.

Del mismo modo, dijo que los trabajadores del sindicato tendrán derecho a su propio plan médico.