Madre e hija esperan por la llave de su hogar, el gobierno solo le entregó el llavero

Una madre y su hija esperan por la entrega de su hogar que fue reconstruido bajo el programa de fondos de reconstrucción R3 bajo el Departamento de la Vivienda de la cual aún no tienen la llave.

En el reportaje que fue presentado por la periodista Sylvia Verónica Camacho de Noticentro (WAPA TV), la mujer identificada como Jessica Ramos, señaló que durante un evento del gobierno, la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, le hizo una entrega “simbólica” de las llaves del hogar.

Durante la actividad, no se le llegó a entregar la llave para que pueda disfrutar de su hogar junto a su hija que padece de Síndrome de Down, sino que se le entregó el título de propiedad junto a un llavero sin la llave de la residencia.

“Me dicen que me van a dar las llaves, sigo dándole seguimiento al caso y me siguen poniendo más trabas y yo no encuentro una razón que me explique con determinación de porqué mi llave no me la han dado”, expresó Ramos a Wapa TV.

Ramos explicó a la periodista que ha solicitado las certificaciones de los servicios de agua y luz, las cuales se les han entregado ya que los servicios se le están brindando al hogar.

El hogar se encuentra en el Municipio de Toa Alta y Ramos afirmó que obtuvo el título de propiedad en una actividad del gobierno donde solo se le dio el llavero, sin las llaves.

“Los de (Departamento de la) Vivienda que van a hacer entrega de la titularidad del terreno, yo bien emocionada porque me iban a entregar las escrituras y yo creía que era la llave de la casa, se me entregó el 27 con esta carta, las escrituras y la hermana del gobernador simuló entregarme las llaves de la casa y me dio este llavero”, indicó la ciudadana.

La residencia tiene dos cuartos, un baño, sala, comedor y fue construida bajo los parámetros de la Ley ADA para que la joven pueda vivir bajo condiciones adecuadas para ella.

En el noticiero se indicó que en estos momentos la joven y su madre viven en la residencia de un familiar, mientras esperan por la llave de su hogar.

A finales del 2023, el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) concedió una extensión para el uso de fondos de recuperación bajo el programa CDBG-DR hasta el 31 de diciembre del 2029.

La fecha final para la utilización de fondos, según había establecido el gobierno federal, era hasta septiembre del 2026. La extensión se dio tras una solicitud presentada por el Departamento de la Vivienda a nivel local.