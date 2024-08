Gobernador apoya extensión del contrato de Discover Puerto Rico

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que ve con buenos ojos extender el contrato de la Organización de Mercado de Destino (DMO) por sus siglas en inglés de 10 años adicionales a pesar de que al vigente le quedan cuatro años.

“Bueno, el Discover Puerto Rico solicitó esa extensión. La Junta de, entiendo que la Junta de Directores de la compañía la ve con buenos ojos, yo también. Se está redactando la enmienda al contrato para que se dé”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“No, yo no intervengo en ese asunto, yo no soy el que firmo esas cosas, eso es realmente un contrato que lo firma la Compañía de Turismo. Tengo conocimiento porque sí sé que el Discover Puerto Rico solicitó esa extensión, y conozco la razón. Constantemente están promoviendo a Puerto Rico para eventos, pueden ser conferencias, convenciones, y en muchos casos eso toma años, y están promoviendo a Puerto Rico más allá del 2028. Entonces es importante para ellos demostrar que esta entidad cuenta con el apoyo del gobierno de Puerto Rico y va a estar en funciones nuevamente por un período de tiempo extenso. Así que esa es la razón de ser de la solicitud de extensión, la Junta la ve con buenos ojos, yo también, así que esperemos que sí, que se finiquite el asunto, se firme la enmienda y que Discover Puerto Rico, es decir, el DMO, la entidad para el manejo del distrito, pueda seguir teniendo el éxito que ha tenido”, añadió.

Sobre las críticas que ha levantado la solicitud, por ejemplo, el representante Ángel Matos García, contestó que “en esta área, realmente, es que nadie puede ni tan siquiera levantar una crítica. O sea, es imposible, porque es que hemos tenido tantos logros que hablan ya por sí solos. El representante Matos tiene una agenda desde que se creó Discover Puerto Rico, una agenda de atacar, de destruirla, de que no exista. Pero no ha logrado convencer a sus pares en la asamblea legislativa y por eso no ha tenido paso la legislación que ha presentado. Pero yo tomo sus palabras y sus críticas bajo esa premisa de que es obvio, no tiene objetividad. O sea, él ha perdido toda objetividad en este tema, porque nuevamente todo lo que tiene que ver con turismo ha estado funcionando excelentemente bien y nadie lo puede refutar”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, expresó: “Aquí como muy bien dijo el gobernador, hay unos periodos en los cuales se le hace difícil negociar, traer convenciones y uniones, cuando su contrato viable de operación tiene una fecha de caducidad. Recordemos que, como cualquier contrato del gobierno, también hay unos espacios para rescindir de ellos en algún momento, sin efecto, no se entiende que se está dando un buen servicio. En este caso sí, pensamos que sí, parece que se está dando un voto de confianza en el sentido de extender la vigencia. Aquí no se están cambiando términos ni se están añadiendo beneficios. Prácticamente estamos dando un espacio para que ellos puedan ir y negociar directamente los uniones y convenciones, aunque uno ve el 2028 lejos, la realidad que no es así. Nosotros también nos pasa lo mismo cuando tratamos el tema de los cruceros, pues las líneas aéreas prácticamente estas negociaciones se están dando 24 a 36 meses. En este caso ese es el espacio que se ha estado guindando aérea. Es más bien una vigencia de términos, son los mismos beneficios y la misma relación contractual”.