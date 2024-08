Edificios Públicos arreglará subestación si la CEE pone el dinero

El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Yamil Ayala Cruz, afirmó que podría arreglar la situación con el servicio eléctrico que existe actualmente en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero solo si la entidad encargada del proceso electoral se hace cargo del costo.

Según indicó Ayala Cruz, la CEE tiene un contrato de arrendamiento con la AEP, pero este no incluye el mantenimiento de la propiedad ya que los fondos asignados por la Junta de Control Fiscal para el pago de cánones de arrendamiento de la comisión no son suficientes.

PUBLICIDAD

“Por lo tanto, toda reparación tiene que ser efectuada y sufragada por la CEE”, expresó el funcionario.

El director ejecutivo dijo en declaraciones escritas que el pasado 26 de agosto, la agencia que dirige recibió una llamada de la CEE notificando los problemas que confrontan con el sistema eléctrico a consecuencia de una avería en la subestación del edificio.

“La AEP, pese a que legalmente no está obligada a reparar la avería, procedió a realizar la evaluación de los daños para llevar a cabo la reparación condicionado a que la CEE adquiera los materiales. La AEP pondrá la mano de obra para realizar la reparación. La AEP no cuenta con los fondos para la adquisición de los materiales debido a que no está asignado en el presupuesto ni está cubierto por el canon de arrendamiento que paga la comisión a la autoridad”, explicó Ayala Cruz.

El funcionario añadió que en una comunicación anterior a la Junta de Control Fiscal había advertido sobre las consecuencias de no asignar fondos suficientes para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas bajo la AEP.

“En comunicación cursada a la Junta de Supervisión y Administración Financiera con fecha del 24 de junio de 2024, la Autoridad le advirtió de las consecuencias nefastas del presupuesto que estaba autorizando para la Autoridad de Edificios Públicos para el presente año fiscal. En específico, sobre el riesgo de que no se le provea mantenimiento adecuado a las cerca de 600 subestaciones eléctricas que posee la Autoridad y su efecto perjudicial en la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico”, culminó Ayala Cruz.

PUBLICIDAD

Ayer, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, expresó su frustración ante la falta de apoyo de LUMA, y afirmó que la agencia se encuentra en una posición vulnerable debido a la ineficiencia en la gestión del servicio eléctrico.

“No estamos exentos de esto”, comentó Padilla Rivera en declaraciones recientes. “La subestación de la CEE se dañó debido a las entradas y salidas de voltaje, y ahora estamos atendiendo el problema. Pero, ¿quién asume la responsabilidad? LUMA desvía la culpa, y la carga recae nuevamente sobre la CEE. Por más compromiso que tenga, es en vano, porque siempre habrá señalamientos contra la Comisión”, añadió.

La falta de electricidad no solo ha afectado las operaciones diarias de la CEE, sino que ha obligado a los empleados a trabajar en condiciones extremas, sin aire acondicionado y bajo un calor sofocante. Además, los servidores han tenido que ser apagados para protegerlos de posibles daños, lo que ha retrasado los trabajos necesarios para garantizar un proceso electoral eficiente.