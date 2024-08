Siguen los problemas de energía en la CEE en medio de preparativos para las elecciones

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta una creciente crisis debido a las persistentes fallas eléctricas que han afectado su sede en Hato Rey durante las pasadas semanas, justo en medio del proceso de preparación para las elecciones generales de noviembre.

Estas interrupciones han generado una fuerte tensión interna y críticas hacia la empresa privada encargada del sistema de transmisión y distribución de energía LUMA Energy, la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico.

La situación se agravó cuando la subestación eléctrica del edificio comenzó a fallar, Jessika Padilla Rivera, presidenta alterna de la CEE, expresó su frustración ante la falta de apoyo de LUMA, y afirmó que la agencia se encuentra en una posición vulnerable debido a la ineficiencia en la gestión del servicio eléctrico.

“No estamos exentos de esto”, comentó Padilla Rivera en declaraciones recientes. “La subestación de la CEE se dañó debido a las entradas y salidas de voltaje, y ahora estamos atendiendo el problema. Pero, ¿quién asume la responsabilidad? LUMA desvía la culpa, y la carga recae nuevamente sobre la CEE. Por más compromiso que tenga, es en vano, porque siempre habrá señalamientos contra la Comisión”, añadió.

La falta de electricidad no solo ha afectado las operaciones diarias de la CEE, sino que ha obligado a los empleados a trabajar en condiciones extremas, sin aire acondicionado y bajo un calor sofocante. Además, los servidores han tenido que ser apagados para protegerlos de posibles daños, lo que ha retrasado los trabajos necesarios para garantizar un proceso electoral eficiente.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Yamil Ayala Cruz, abordó recientemente la situación con la subestación eléctrica de la CEE, y reveló las limitaciones en el contrato de arrendamiento y el presupuesto asignado para el mantenimiento de la propiedad.

Según Ayala Cruz, el contrato de arrendamiento entre la CEE y la AEP no incluye el mantenimiento del edificio, debido a que los fondos proporcionados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) para el pago de cánones de arrendamiento no son suficientes para cubrir estos gastos. “Toda reparación debe ser efectuada y sufragada por la CEE”, explicó Ayala Cruz.

El 26 de agosto, la AEP recibió una notificación de la CEE acerca de problemas con el sistema eléctrico, originados por una avería en la subestación del edificio.

“La AEP, pese a que legalmente no está obligada a reparar la avería, procedió a realizar la evaluación de los daños para llevar a cabo la reparación condicionado a que la CEE adquiera los materiales. La AEP pondrá la mano de obra para realizar la reparación. La AEP no cuenta con los fondos para la adquisición de los materiales debido a que no está asignado en el presupuesto ni está cubierto por el canon de arrendamiento que paga la comisión a la autoridad”, dijo Ayala a través de declaraciones escritas.

Ayala Cruz también destacó que, en una comunicación a la JSF con fecha del 24 de junio de 2024, la AEP advirtió sobre las consecuencias negativas del presupuesto autorizado para el presente año fiscal. En particular, la autoridad alertó sobre el riesgo de no poder proporcionar mantenimiento adecuado a las cerca de 600 subestaciones eléctricas bajo su administración, lo que podría afectar la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico.