Maestra saca dinero de su bolsillo para resolver situación con aire acondicionado

Ante la situación de calor que vivía una maestra del sistema público de educación junto con sus estudiantes, tuvo que sacar de su propio dinero para poder tener la tranquilidad de llevar el pan de la enseñanza a sus alumnos con mayor comodidad.

Se trata de una maestra identificada como Dalmarys Enid en las redes sociales que había pedido ayuda a sus seguidores en Facebook para solucionar la situación que estaba viviendo luego de que se averiara el sistema de aire acondicionado en su salón de clases.

“Si entre los padres o encargados de mi escuelita hay algún técnico de refrigeración que pueda ir a verificarnos una unidad de a/c le estaría eternamente agradecida. El a/c enciende pero no enfría y quisiera arreglarlo porque el salón es bastante caluroso. Tengo que cerrar puertas y ventanas porque los más grandes tiran piedras y pueden lastimar a alguien, o sea nos vamos a sofocar allí. Todos saben que tenemos que movernos nosotros los maestros porque lamentablemente las agencias no hacen NADA. Vivimos en el país de las maravillas donde todo es “perfecto””, fue lo que escribió la maestra.

La profesora recibió ayuda de un ciudadano que la ayudó a reparar el aire acondicionado, ante la falta de respuesta por parte del Departamento de Educación (DE) y así lo dejó saber a través de las redes sociales. La maestra tuvo que sacar de su bolsillo unos 50 dólares para la reparación del aire acondicionado, que finalmente comenzó a enfriar tras la gesta del ciudadano.

“Gracias a Heriberto que vio mi post y me dijo que tenía a alguien para que me verificara el aire del salón. Rápido lo llamó y al otro día tempranito Edwin llegó a la escuela se trepó en el techo y me verificó la unidad, compró la pieza y hoy lunes vino a montarla y el aire está enfriando. La pieza me salió en $50 que los pagué porque realmente no podía esperar por este bendito Gobierno. Este hombre que ven aquí sacó de su tiempo y no me cobró absolutamente nada los dos días que vino al salón. Estoy sumamente agradecida con el gesto tan lindo de venir sin conocerme, sin tener hijos en la escuela y hacer esto por mis estudiantes. Tienes un corazón enorme, te damos las gracias, te bendigo a ti, a tu familia y a tu negocio”, expresó la maestra.

Hasta el momento el Departamento de Educación no se ha expresado sobre la situación denunciada por la maestra.