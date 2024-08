Fallece mujer que nunca pudo entrar a su nuevo hogar reconstruido con fondos de recuperación

Una mujer de 94 años que esperaba por vivir en su hogar reconstruido bajo el programa de fondos CDBG-DG, bajo el Departamento de la Vivienda, falleció sin llegar a estar bajo su nuevo techo.

La historia fue publicada en el noticiero local Noticentro de Wapa TV, donde se presentó a Carmelina Hernández, cuyo hogar fue reconstruido bajo estos fondos utilizados para la reconstrucción tras el paso del huracán María en el 2017.

La periodista Sylvia Verónica Camacho, reportó que el hogar estaba listo desde octubre del 2023, sin embargo, no había sido entregado por falta de certificación para los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Según reportó Wapa TV, la mujer fue llevada al hospital el pasado sábado donde falleció y nunca pudo disfrutar de su nuevo hogar.

En el reportaje presentado la semana pasada, la hija de Hernández, Rosa Martínez, exigió que su madre pudiera disfrutar sus últimos días en el hogar que le fue reconstruido.

“Yo quisiera que sus últimos días de vida, ella pudiera disfrutar de esa casa, por eso yo he hecho tantas gestiones, por eso es que yo he tocado tantas puertas y es una frustración inmensa lo que yo siento porque esto no avanza”, expresó su hija.

Hernández cualificó para la ayuda de fondos de reconstrucción en el año 2019 y en el 2022, la estructura fue demolida y completada en el año 2023. Pero el hogar, no había sido entregado por falta de los servicios esenciales.

La hija de Hernández también señaló que no tuvo respuesta por parte de las agencias gubernamentales como el Departamento de la Vivienda.

A finales del 2023, el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) concedió una extensión para el uso de fondos de recuperación bajo el programa CDBG-DR hasta el 31 de diciembre del 2029.

La fecha final para la utilización de fondos, según había establecido el gobierno federal, era hasta septiembre del 2026. La extensión se dio tras una solicitud presentada por el Departamento de la Vivienda a nivel local.