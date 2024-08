Retraso en la impresión de papeletas y falta de luz complican preparativos electorales en la CEE

A pocos días del cierre del registro electoral, pautado para el próximo 21 de septiembre, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) enfrenta desafíos en sus preparativos.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, confirmó que las papeletas aún no han sido enviadas a la imprenta, ya que se encuentran en la fase final de revisión.

“Estamos haciendo la última revisión de las papeletas,” explicó Vega Borges, añadiendo que, aunque el diseño ya fue aprobado, todavía quedan pendientes los archivos de distribución necesarios para identificar los precintos específicos.

Según explicó, se espera que en algún momento de esta semana se lleven las papeletas a la imprenta.

Mientras tanto, la situación en la sede de la CEE se ha vuelto crítica debido a la falta de electricidad, un problema que está afectando seriamente la capacidad operativa del organismo. Karla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), describió el ambiente en el edificio como “insostenible,” con los empleados trabajando sin aire acondicionado y bajo un calor extremo. Además, para proteger los equipos, se vieron obligados a apagar los servidores.

“Estamos aquí en la Comisión Estatal de Elecciones sin luz, lo que ha retrasado considerablemente los trabajos necesarios para garantizar un proceso electoral fluido,” afirmó Angleró en Radio Isla 1320. La comisionada electoral subrayó que la falta de energía eléctrica no solo ha limitado las operaciones diarias, sino que también está complicando el trabajo de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), que ahora deben operar de manera diferida y replicar las transacciones cuando se restablezca el servicio.

La presidenta de la CEE ha estado coordinando esfuerzos para resolver la situación, aunque la solución parece estar fuera de sus manos. A pesar de que se activó el generador de emergencia, los sistemas de enfriamiento no están funcionando, exacerbando los problemas dentro del edificio. “Si no tenemos luz, la Comisión no opera y se retrasa aún más los trabajos,” enfatizó Angleró.

“Esto es un derecho constitucional y nuestra responsabilidad es garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera efectiva, pero estas condiciones están complicando enormemente nuestro trabajo,” concluyó la comisionada del PPD.

La sede de la CEE ha tenido problemas con el servicio eléctrico desde hace dos semanas tras el paso de la tormenta tropical Ernesto.

La semana pasada, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, desmintió las expresiones realizadas por el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, quien aseguró que no se les había informado sobre fallas en el servicio eléctrico de la agencia encargada del proceso electoral en Hato Rey.

“Ciertamente, tras el paso cercano a Puerto Rico de la tormenta tropical Ernesto, la pasada semana, en la comisión, al igual que tristemente ocurre en miles de hogares de familias y comercios, nos hemos visto afectados por interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Ello nos ha obligado a hacer ajustes que garanticen la continuidad de los trabajos, tan medulares en esta etapa de los procesos de cara a noviembre”, expresó Padilla Rivera en declaraciones escritas.

Padilla Rivera exigió a LUMA que se mantenga la comunicación con la agencia, debido a la cercanía con el evento electoral y los trabajos de preparación que están realizando, los cuales se afectan con la falta de servicio.