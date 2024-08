Pierluisi sobre constantes apagones en la isla: “Cada vez que hay alguien sin luz, eso es terrible”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que “no hay nada que uno pueda decirle” a los clientes de energía eléctrica que no tienen el servicio por falta de generación o averías.

“Cada vez que hay alguien sin luz, eso es terrible. Y es que no hay más, no hay nada que uno le pueda decir, salvo exigirle, dependiendo de lo que sea, si es generación o distribución, pues a Genera o a LUMA que atienda la situación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Obviamente el compromiso nuestro es seguir fiscalizando y supervisando estas dos entidades para que mejore su desempeño, porque yo sé que el pueblo, nadie, no es solo el pueblo en general no está satisfecho y yo no estoy satisfecho”, añadió.

Al preguntarle si era posible que se le pudiera solicitar a LUMA Energy, que informe con antelación cuáles serán los sectores que específicamente se van a quedar sin servicio por los llamados relevos de carga, el gobernador contestó que “yo entiendo que lo están haciendo en la medida que pueden hacerlo, pero si lo pueden hacer mejor, bienvenido sea”.

Sobre la solicitud para que se declare un estado de emergencia por la situación de energía eléctrica, Pierluisi Urrutia expresó que “ya esa declaración de emergencia se hizo a principios del 2023, específicamente en marzo del 2023, 2021, perdón, o sea, al principio del cuatrienio ya se declaró un estado de emergencia para la infraestructura eléctrica en Puerto Rico y también se exigió que todo el proceso de permisología fuera expedito para todas las obras necesarias en la infraestructura eléctrica. De igual manera, recientemente se enmendó esa declaración de emergencia para permitir que la Guardia Nacional se active en apoyo de nuestras comunidades, de nuestros municipios, cuando pues falta el servicio eléctrico. O sea que eso ya realmente se hizo. Lo que pasa es que ahora a nivel municipal, voy a añadir, esto no era tu pregunta, pero lo añado, a nivel municipal se pueden hacer, se pueden declarar la emergencia también porque eso acaso complementa la declaración de emergencia que ya tenemos a nivel del Gobierno central. O sea que cuando municipios declaran emergencia por alguna situación, incluyendo falta de servicio eléctrico, eso es propio. Eso yo lo veo con buenos ojos”.

“Y lo ideal sería que tengamos un sistema que le dé servicio eléctrico a 100 por ciento de la población todo el tiempo. Esa no es nuestra realidad. Lo importante es que se siga mejorando el sistema”, concluyó.

El pasado fin de semana miles de clientes del servicio eléctrico se volvieron a quedar sin luz por problemas de generación que maneja Genera PR y por asuntos de transmisión y distribución a cargo de LUMA.