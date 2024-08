Jenniffer González sometería legislación para crear “zar” de energía en los primeros 45 días de su gobierno

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer Aidyn González Colón insistió el lunes, en sus dos propuestas para mejorar la situación energética que enfrenta la Isla, con la creación por virtud de ley la figura del “zar” energético.

Según expresó en conferencia de prensa, en caso de ganar las elecciones de noviembre con mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, someterá legislación para la creación del zar que estaría fiscalizando a las dos empresas, LUMA Energy y Genera PR, encargadas de la red eléctrica de la isla, en los primeros 45 días de su gobierno.

“Lo que pasa es que contratista, estamos hablando de que LUMA es un contratista, es un suplidor del gobierno, no le va a imponer al gobierno cuál es la estructura legal ni quiénes son los que van a mandar. Y cuando yo estoy hablando de proponer la figura a un Zar, es una figura de ley. Por eso es cuando la secretaria de la Gobernación criticó la propuesta y hablaba de que ya ocho figuras hacían el trabajo, no es correcto. No la hacen, pero yo no conozco que ninguno de los ayuntes del gobernador lo haga. No tiene, ningún ayudante del gobernador, no tienen la fuerza en ley para hacer la coordinación que yo estoy hablando con las agencias federales y las agencias estatales, no la tienen y mucho menos la fiscalización. Cuando yo hablo de un Zar, yo estoy hablando de un equipo especializado que pueda hacer esa labor, en marco de ley, son representantes del gobierno de Puerto Rico, porque ya vimos que quien está en la oficina de Alianzas Público-Privadas, pues opera como un ayudante. Yo no quiero un ayudante, yo quiero un fiscalizador. Alguien que esté hablando con los intereses del pueblo de Puerto Rico y que me dé a mi como gobernadora, las herramientas para poder poner en cintura no solamente a LUMA, sino a cualquier contratista del gobierno que incumpla con el pueblo de Puerto Rico. Así que por eso es que la figura del Zar no es un ayudante, es una figura con la fuerza de ley para representar a un alcalde, para representar a un sector privado, para representar al gobierno de Puerto Rico en todo lo que tiene que ver con el asunto energético”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Si el pueblo de Puerto Rico me da un mandato en noviembre de tener Cámara y Senado… yo voy a aprobar esa legislación, y ellos (LUMA Energy y Genera PR) van a tener que ajustarse a la nueva política pública del gobierno de Puerto Rico… Yo te aseguro que antes de los primeros 45 días del gobierno, esa ley la vamos a aprobar para poderle meter mano desde el día 1 a esa fiscalización”, añadió.

Asimismo, mencionó que, si con su fiscalización se levanta evidencia suficiente, contemplaría cancelar el contrato a LUMA Energy.

“Nosotros llevamos dos años hablando de que hay que fiscalizar, que hay que fiscalizarlos, yo me voy a encargar de fiscalizarlos. Y si eso conlleva el levante de la cancelación, pues se hará. Pero eso tiene que conllevar también cuál es el plan B, cuál va a ser la opción, y cuánto le va a costar al pueblo de Puerto Rico. Todas esas anotaciones legales, ambientales y de servicios son las que nosotros vamos a tomar en consideración”, señaló la también comisionada residente.

Además, González Colón insistió, además, en la conversión a gas natural e hidrógeno, las plantas generatrices que aún operan con combustible Bunker C.

“Lo primero que estos famosos relevos de carga es que tenemos no es otra cosa que la deficiencia que tenemos de generar energía para que se pueda distribuir a la gente. Y esto lamentablemente es algo que se ve que va a ocurrir, y mientras no se… una de las cosas que tenemos que hacer de inmediato es acabar de someter la documentación para empezar a hacer upgrades a las plantas existentes. Estamos quemando Bunker C, cuando pudiéramos estar cambiando a gas natural, cambiando a hidrógeno en las plantas existentes con una inversión que nos puede tomar entre 4 y 5 años en el mejor de los escenarios. Y en este momento no tenemos ninguna de esas plantas en conversión. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar, a que se apague el sistema? ¿A que se caiga? No. Estas son las cosas que tenemos que atender de manera inmediata”, señaló.