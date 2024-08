Asociación de Alcaldes evalúa demanda de clase contra LUMA Energy

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, anunció que están evaluando la posibilidad de entablar una demanda de clase contra la empresa LUMA Energy ante lo que consideran una “falta de fiscalización efectiva” por parte del gobierno tras la gestión de la empresa durante la reciente crisis provocada por el paso de la tormenta tropical Ernesto.

“Como parte de las conversaciones que tuvimos hoy, determinamos evaluar con nuestro equipo legal la opción de entablar un pleito de clase contra LUMA Energy, porque no hay fiscalización efectiva de esta administración. Al contrario, este gobierno ha sido el abogado de LUMA desde el primer día”, declaró Hernández Ortiz en la conferencia de prensa celebrada luego del encuentro mensual de los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

PUBLICIDAD

La propuesta de demanda busca no solo responsabilizar a la privatizadora por sus fallos, sino también unificar al país en este esfuerzo. Hernández Ortiz pidió a toda la ciudadanía, incluyendo al sector comercial e industrial, así como a las organizaciones sin fines de lucro, para que se unan a este reclamo. “Queremos que esto sea un reclamo de país”, añadió el líder municipal.

Los alcaldes se mostraron frustrados ante lo que consideran una gestión deficiente de LUMA Energy, especialmente en momentos de crisis como el que vive la isla tras la tormenta Ernesto. Aún quedan miles de hogares sin servicio eléctrico, y las pérdidas económicas en sectores comerciales y residenciales son significativas.

El presidente de los alcaldes asociados exigió conocer quién es la persona encargada de LUMA Energy en momentos de emergencia.

De igual manera, pidió saber el número de brigadas asignadas por municipio para atender una emergencia, y la importancia de investigar si hubo cierre de quererlas sin atender, pues eso genera un error de resolver los problemas, cuando siguen vigentes. Finalmente, la importancia de brindar al país un informe completo de daños de la tormenta Ernesto.

“A estas alturas, aún hay familias a oscuras. A estas alturas, LUMA todavía no ha asignado las personas contacto en los municipios. A estas alturas, hay pequeños comerciantes que han sufrido grandes pérdidas. No todos tienen recursos para comprar una planta eléctrica, porque también tienen la factura mensual de LUMA, que no falla en llegar”, expuso el alcalde de Villalba en la conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres señaló que la cantidad de fondos asignados a LUMA supera los $10.3 billones, “son $10,300 millones, una cifra increíble, y no estamos viendo los resultados”. La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, enfatizó que “toda esta situación de falta de servicio energético es una doble tragedia para muchas comunidades, porque también se quedan sin agua potable. Todo esto genera una angustia e inestabilidad emocional en la gente. Esa es la tragedia humana de todo esto”.

Particularmente señalado fue el argumento del alcalde de Luquillo, Jesús Gerardo ‘Gerry’ Márquez, quien expuso que más de 1,000 familias están sin servicio eléctrico a más de una semana del lejano paso de la tormenta Ernesto por la zona este de Puerto Rico. “LUMA habla del término ‘abonados’, y de porcientos de servicio. Nosotros los alcaldes hablamos de familias enteras, de gente mayor que está sola, de personas con impedimentos. Si a una comunidad de 100 casas le restauran el servicio a 80 de ellas, ellos celebran que lograron el 80%, ¿y el resto, esas veinte familias?, ellos también pagan factura todos los meses”, finalizó.