Tiendas de dispositivos electrónicos son las de mayor crecimiento en el sector del comercio al detal en la isla

Un estudio reafirmó que el sector del comercio al detal continúa siendo el mayor generador de empleos en Puerto Rico, por encima del gobierno que hace años era el principal empleador en la isla.

Se trata del estudio Impacto económico y social de la industria de venta al detal en Puerto Rico, realizado por Advantage Business Consulting y presentado en la convención “Retail out of the Box” de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET).

PUBLICIDAD

La economista Odalys Arroyo reveló que el sector de ventas al detal es el mayor generador de empleos en la Isla, incluyendo restaurantes, con un 21.4 por ciento, y es el sector que más mujeres emplea, con un 53.9 por ciento.

“Antes el Gobierno era el mayor empleador en la isla, ahora es el sector de comercio al detal”, señaló Arroyo.

Los sectores con mayor crecimiento incluyen las tiendas de artículos electrónicos con un 92.3 por ciento, tiendas de alimentos especiales con un 74.3 por ciento, y distribuidores de combustible con un 62.4 por ciento.

A pesar de un descenso poblacional, el empleo en el sector aumentó, con la tasa de participación laboral subiendo de 40.4 por ciento en 2021 a 44.4 por ciento en 2023. Además, las ventas por comercio electrónico alcanzaron los 1,300 millones de dólares, impulsadas por la pandemia.

Arroyo también destacó que los aumentos salariales han sido absorbidos por la industria, reflejando una reducción en la brecha salarial durante el periodo evaluado.

PUBLICIDAD

Actualmente, el sector del comercio al detal produce 204,000 empleos directos y 296,000 empleos indirectos, impactando al fisco con 1,700 millones de dólares en impuestos, incluyendo IVU, patentes municipales y contribuciones.

El estudio también reveló que más del 59 por ciento del sector tiene prácticas sostenibles de reciclaje, y un 40 por ciento ha integrado fuentes de energía renovable.

En la convención, los cuatro candidatos a la gobernación de Puerto Rico expusieron sus ideas sobre la industria del comercio al detal. Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), propuso simplificar procesos para promover eficiencia en el comercio. Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), propuso eliminar el impuesto al inventario. Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad, abogó por acabar con la burocracia gubernamental, mientras que Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), planteó potenciar el comercio local para expandir su presencia en el Caribe y Latinoamérica.El presidente de la ACDET, José González, expresó en declaraciones escritas: “Nuestra convención es una plataforma para fortalecer la industria y equiparnos para ser más competitivos, robustecer nuestras empresas y sentirnos orgullosos de ser parte del comercio al detal de Puerto Rico”.

Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET, destacó la importancia de contar con información actualizada en un año eleccionario. “Este año, tenemos nuevos retos en el panorama, y ante un año eleccionario, que traerá cambios en el Gobierno, más que nunca debemos contar con información actualizada y completa del comercio en Puerto Rico, para educar sobre la industria y promover nuestras propuestas”, indicó.