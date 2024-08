Sector de ventas al detal se convierte en el mayor empleador en Puerto Rico

El sector de las ventas al detal, incluyendo restaurantes, es el que más empleos genera en Puerto Rico, con un 21.4% y es el sector que más mujeres emplea, un 53.9%.

Así se desprende del estudio Impacto económico y social de la industria de venta al detal en Puerto Rico realizado por la firma Advantage Business Consulting y que fue presentado durante la convención anual Retail out of the Box de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET).

“Antes el Gobierno era el mayor empleador en la isla, ahora es el sector de comercio al detal”, apuntó la economista Odalys Arroyo, durante la presentación del estudio.

Los sectores con mayor crecimiento son las tiendas de artículos electrónicos con un 92.3%, seguido por las tiendas de alimentos especiales con un 74.3% y los distribuidores de combustible con un 62.4%.

El empleo subió, aunque hubo un descenso poblacional. En el año 2021, la tasa de participación laboral en la isla estaba en un 40.4%, mientras que en el año 2023 subió a 44.4%.

Otro de los renglones evaluados fue el del impacto del comercio electrónico. La pandemia jugó un papel trascendental en los negocios en la isla, donde las operaciones tuvieron que insertarse en el comercio por internet. Las ventas por comercio electrónico representan un $1,300 millones.

“Vimos una caída en el 2020, por la pandemia. El sector está sólido, sigue creciendo y las perspectivas económicas es que continuará creciendo”, agregó la economista.

Otro dato revelador es que los aumentos salariales que se han implementado, de acuerdo al estudio, han podido absorberse por la industria. “La nómina promedio del sector evidencia que la brecha se está cerrando y han habido aumentos salariales en todo el periodo”, agregó Arroyo.

Al presente, el sector del comercio al detal produce 204 mil empleos directos, 296 mil empleos indirectos inducidos e impacta al fisco en $1,700 millones en IVU, patentes municipales, contribución sobre individuos e impuesto al inventario.

Sobresale además que más de un 59% tiene prácticas sostenibles de reciclaje y un 40% ha integrado fuentes de energía renovable.

La convención de ACDET, que congrega a todos los componentes de la industria del retail en la isla, contó con 1,500 participantes.

Para el presidente de la ACDET, José González, “nuestra convención es una plataforma para fortalecer la industria y equiparnos para ser más competitivos, robustecer nuestras empresas y sentirnos orgullosos de ser parte del comercio al detal de Puerto Rico”.

“Este año, tenemos nuevos retos en el panorama, y ante un año eleccionario, que traerá cambios en el Gobierno, más que nunca debemos contar con información actualizada y completa del comercio en Puerto Rico, para educar sobre la industria y promover nuestras propuestas”, destacó por su parte Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET, sobre esta edición de la convención.

Sostuvo que el estudio contribuye a construir un primer retrato de las contribuciones económicas y sociales del comercio al detal en Puerto Rico, dimensionar el impacto de éste en renglones fiscales, contributivos, laborales, ambientales y sociales. “El estudio es un punto de partida sobre el cual seguir construyendo y ampliando el análisis año tras año.