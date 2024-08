Regaño de la Junta a Hacienda por sistemas contables anticuados

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó ayer al secretario de Hacienda, Nelson Pérez Méndez su preocupación por la falta de controles internos que identificaron los auditores externos al realizar los estados auditados del gobierno para el año fiscal 2022.

Las preocupaciones de la JSF surgen de una carta de la firma de auditoría KPMG.

“La Junta de Supervisión está preocupada por las debilidades identificadas en la Carta de Gestión de Auditoría del Año Fiscal 2022. Específicamente, KPMG señaló que no se realizan evaluaciones periódicas sobre los controles internos y que no se han tomado medidas correctivas para la mayoría de las deficiencias de control identificadas en auditorías anteriores. Además, muchas de las deficiencias identificadas en cartas de gestión anteriores siguen mencionándose en la Carta de Gestión de Auditoría del Año Fiscal 2022″, lee la misiva de la JSF.

Se señalan procesos manuales de conciliación y otras prácticas contables como deficientes. Lo que afecta que los informes financieros sean confiables y precisos. Las situaciones señaladas propenden a errores y declaraciones inexactas.

“Algunas de las áreas que siguen teniendo deficiencias de control interno incluyen: la falta de un libro auxiliar de cuentas por pagar mensuales conciliadas dio como resultado montos acumulados inferiores a los reales; los controles de validación de elegibilidad inadecuados dieron como resultado desembolsos de beneficios potencialmente incorrectos; el proceso manual para rastrear contingencias de pérdidas legales dio como resultado sobrestimaciones significativas; las transacciones y saldos en efectivo no conciliados no se evalúan ni corrigen dentro de un período razonable; los fondos federales no se contabilizan correctamente de acuerdo con las pautas de reconocimiento de ingresos y los requisitos de elegibilidad; y que ciertas transacciones relacionadas con el Plan de Ajuste no se registraron correctamente, lo que dio como resultado ingresos extraordinarios incorrectos”, apuntan en la misiva.

La Junta de Supervisión recomendó que las cartas de gestión se hagan públicas, ya sea como parte de los estados financieros anuales o como documentos separados.

Aunque la JSF apuntó a que el gobierno estaría tomando medidas mediante un nuevo sistema digitalizado, le piden varias medidas mientras ese proyecto se completa. Por ello, pidieron que presenten antes del 15 de noviembre de 2024, una lista de las acciones correctivas tomadas o planificadas para abordar cada uno de los hallazgos de KPMG en la Carta de Gestión de Auditoría del año fiscal 2022.