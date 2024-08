MVC denuncia que no tiene acceso a solicitudes de voto adelantado y voto ausente en la CEE

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, aseguró que en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hay un “problema” de acceso a la información sobre el voto adelantado y el voto ausente.

Según explicó, el ente electoral dice que ya han recibido entre 700 a 1,000 solicitudes de voto adelantado y voto ausente a través del Registro Electrónico de Electores (eRE), las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y las Juntas Administrativas de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) para las elecciones generales del 5 de noviembre.

Sin embargo, colectividades como la que representa y Proyecto Dignidad (PD) no han tenido acceso a los informes y no gozarán de ello hasta que el sistema único aprobado por la CEE esté en función.

“Nosotros no sabemos cuántas solicitudes se han recibido en las Juntas de Inscripción Permanente [...] Nosotros no tenemos acceso a eso todavía y, menos, cuando el sistema centralizado aprobado por la Comisión, donde yo podría ver las transacciones, no está en función todavía al día de hoy”, destacó la comisionada electoral de MVC en entrevista con Metro al Mediodía.

Aponte Dones además puntualizó que no existe un manual para que los oficiales que reciben estas solicitudes en las JIP y JAVAA manejen la información.

“No hay manual de voto adelantado y voto ausente que siga las instrucciones para esos oficiales que manejan esas solicitudes”, detalló.

Sobre si entiende que el país está encaminado de cara a las elecciones generales, la comisionada electoral señaló que “no” porque “no ha habido una voluntad” por parte de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD). Explicó que no han dejado a un lado la “política partidista” y sus “deseos” en cuanto al funcionamiento de la Comisión.

“Nos faltan los reglamentos, no tenemos los manuales todavía aprobados a la fecha de hoy, así que hay mucho por resolver y mucho que decidir en estas próximas semanas para estar listos para el 5 de noviembre”, afirmó Aponte Dones.

La comisionada destacó que no está en contra del voto adelanto, incluso, considera que se debe extender hasta los 18 años, pero esto “requiere unos elementos de fiscalización y transparencia que la Comisión todavía no ha adaptado”.