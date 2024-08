Más mujeres viajan de Estados Unidos para realizarse abortos en Puerto Rico

La Dra. Yari Vale Moreno, ginecóloga y obstetra en una de las clínicas de aborto que existen en Puerto Rico reveló que ante la prohibición de esta práctica en varios estados de los Estados Unidos, ha aumentado el número de mujeres que viajan a la isla para realizarse el proceso de terminación de embarazo.

“En los estados del sur Alabama, Florida, Texas, Mississippi…todos esos estados, son catorce en total donde el aborto está totalmente prohibido o bien restricto. Florida siendo uno de ellos, sabemos que muchos de los puertorriqueños viven allá y tenemos muchas pacientes que ahora vienen para acá a realizarse el servicio de aborto”, expresó la doctora en entrevista con el medio de periodismo independiente Ey Boricua.

Video cortesía de Ey Boricua

Según indicó Vale de Moreno Darlington Medical Associates, el número de mujeres que se realizan abortos en la clínica ha aumentado a sobre 10 mensuales. La doctora indicó que son mujeres de todas las edades.

Precisamente, a principios de este mes la agencia de noticias The Associated Press reportó que el número de abortos en Estados Unidos ha aumentado desde que se anuló Roe vs. Wade.

El número de mujeres que se sometieron a abortos en Estados Unidos aumentó en los primeros tres meses de 2024 en comparación con el periodo previo a que la Corte Suprema federal anulara el fallo del caso de Roe contra Wade, señala un reporte publicado el miércoles, el cual refleja hasta dónde llegaron algunos estados gobernados por demócratas para ampliar el acceso al procedimiento.

Esto de acuerdo a un reporte trimestral de #WeCount para la organización Society of Family Planning, que apoya el acceso al aborto.

El sondeo abarca los tres primeros meses de este año, en los que contabilizó un promedio de poco menos de 99,000 abortos al mes, comparados con 84,000 de los dos meses anteriores al fallo Dobbs. Enero ha sido la primera vez desde que se inició la encuesta que se han contabilizado más de 100,000 abortos en todo el país en un solo mes.

El sondeo encontró que el número de abortos cayó a casi cero en los estados que prohíben el procedimiento en todas las etapas del embarazo y disminuyó aproximadamente a la mitad en lugares que lo prohíben después de las seis semanas del embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están esperando un bebé. Catorce estados han impuesto restricciones al aborto en todas las etapas del embarazo, con algunas excepciones, y otros cuatro lo prohíben después de aproximadamente seis semanas de embarazo.

Las cifras de abortos subieron en lugares donde el procedimiento sigue siendo legal hasta más tarde en el embarazo, sobre todo en estados como Illinois, Kansas y Nuevo México, que son limítrofes con estados que tienen prohibiciones.