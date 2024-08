Causa contra empleado que utilizó tarjeta del municipio de Arecibo para echarle gasolina a su vehículo personal

Un juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontró causa contra un empleado de la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Arecibo acusado por utilizar una tarjeta del ayuntamiento para suplir su vehículo personal con combustible.

El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la Fiscalía de Arecibo del Departamento de Justicia radicaron nueve cargos criminales contra el hombre identificado como Carlos Manuel Guzmán, por hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2022, a eso de las 12:50 de la madrugada.

La evidencia recopilada, tanto documental como testifical y digital, arrojó que Guzmán utilizó la tarjeta para combustible del Municipio de Arecibo, conocida como “flota”, la cual fue expedida por la Administración de Servicios Generales, para suplir gasolina a su vehículo personal. Apropiándose así de fondos públicos.

Los cargos radicados fueron Apropiación ilegal agravada (Art. 182, Código Penal, según enmendado); Utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito (Art. 288, Código Penal, según enmendado) y Art.4.2 (b), Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, según enmendada, que dispone que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Este último delito no cualifica para sentencia suspendida.

La investigación estuvo a cargo del agente especial Reinaldo Rodríguez del NIE junto a la directora de Integridad Pública del NIE Edna Cruz. Presentó la prueba el fiscal Israel Chico Moya de la Fiscalía de Arecibo.

La fianza en su contra ascendió a $3 mil. La vista preliminar quedó señalada para el 5 de septiembre de 2024.