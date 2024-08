Alcalde alega que LUMA elimina querellas para “manipular” el tiempo en que se restablece el servicio

El alcalde de Comerío, José Antonio “Josian” Santiago Rivera, denunció en vista pública del Senado de Puerto Rico que la empresa LUMA Energy estaría borrando querellas reportadas durante las pasadas semanas tras los apagones provocados por el paso de la tormenta tropical Ernesto.

Santiago Rivera dijo que presuntamente la acción de borrar las querellas reportadas sería para acomodar los tiempos a conveniencia de la empresa y decir que están tomando acción rápida.

PUBLICIDAD

“No ha aparecido nadie, pero lo insólito es que yo llamo ayer y me dicen -alcalde es que de esa comunidad no aparece ninguna querella, no tenemos registrado nada- pero cómo tú me vas a decir a mí que no hay nada registrado, si desde el primer día tengo todas las querellas de los ciudadanos, les están diciendo a los ciudadanos cuando vuelven a llamar, su comundoad tiene luz...”, sentenció el alcalde.

Sin embargo, los directivos de LUMA han negado que se esté tomando esta acción.

Además, el alcalde de Comerío aseguró que la razón principal para la falta de energía en la isla, luego del paso de la Tormenta Tropical Ernesto, fue la problemática con la vegetación en el tendido eléctrico. Por lo que, añadió que todos los alcaldes podían colaborar en el desganche de sus respectivos municipios.

“No tenemos que pagar la millonada que se está gastando en traer compañías de los Estados Unidos. […] Desde el primer día nos establecimos como disponibles para colaborar. Se despreció la oferta que se hizo desde los gobiernos locales en ayudar en poda y desganches y estamos disponibles a un menor costo con mayor prontitud y eficiencia de lo que se está haciendo’, añadió.

Sus expresiones se dieron ante la Comisión de Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor que realizó una vista pública convocada por orden del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

PUBLICIDAD

“Esta audiencia se realiza a raíz de una encomienda que nos diera el presidente del senado en virtud de la sesión 6.1 del reglamento del Senado según enmendado, para investigar los efectos del paso de la Tormenta Tropical Ernesto sobre la isla en cuanto a los servicios esenciales a la ciudadanía”, precisó el presidente de la Comisión, el senador Héctor Santiago Torres.

Ante esto, el exdirector ejecutivo de la Asociación de Alcaldes Jaime García expresó que “una semana después del evento se encuentran sin servicio hoy, aproximadamente 20,000 abonados. LUMA Energy no demostró un desempeño ágil, rápido y efectivo para atender el problema. […] La comunicación con los alcaldes fue pésima”.

Funcionarios de LUMA Energy, respondieron que solo 4,000 abonados, con pérdida de energía eléctrica actualmente, son por causas directas del paso de la tormenta por Puerto Rico; el resto de los clientes han tenido fallas en el servicio por situaciones adversas al evento atmosférico. De igual forma, el director de asuntos externos José A. Pérez Vélez, aprovechó para clarificar los recientes comentarios “celebrando la energización del 90% del sistema”.

“No estamos celebrando el 90% energizado, es el esfuerzo de nuestros empleados que trabajando día a día han logrado levantar el sistema. Hay municipios que todavía falta 10% en llegar (la luz), eso es fatal para nosotros y para cualquier ciudadano, ese es el reto. No hay porciento de celebración, al revés, hay que triplicar los esfuerzo”, argumentó.

Mientras que el senador Javier Aponte Dalmau trajo a colación la necesidad de verificar y reevaluar las cláusulas y el contrato con la empresa privada LUMA Energy, para tomar decisiones sobre cancelaciones, realizar enmiendas o tomar decisiones para mejorar el sistema.

Ante esto, Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aclaró que habría que comparar la ejecutoria y métricas en el sistema actual, en comparación con la labor realizada en el pasado de la AEE.

“Nosotros hemos sido claros, no es cuestión de que el sistema siga en manos públicas o privadas, es que el servicio se haga bien. Se supone que ellos superen las métricas de la AEE cuando operaba. […] Esa es la expectativa del pueblo, lo que se quiere es un buen servicio. Si eso no se cumple, hay que revisitar lo que se está haciendo”, sentenció Colón Ortiz.

Mientras tanto, en cuanto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la presidenta ejecutiva Doriel Pagán Crespo, en su ponencia, explicó que “la tormenta Ernesto afectó la infraestructura, principalmente, las tomas de aguas crudas de las plantas de filtración” pero, cuentan con cerca del 96% de los clientes con servicio de agua potable, por lo que restan 38 - 41 mil clientes sin servicio, principalmente por deficiencias en el servicio eléctrico.

“Hemos estado enfrentando ausencia o intermitencia del servicio de energía eléctrica. […] Muchos de nuestros sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios necesitan electricidad para poder distribuir agua potable o recolectar y tratar las aguas. […] Actualmente, tenemos alrededor de 140 instalaciones operando con generadores de emergencia” enfatizó Pagán Crespo. Aunque, confesó que “no es posible tener generadores en todas las estaciones” ni están diseñados para operación continua de las plantas.

El senador Santiago Torres anticipó que, en los próximos días, podría realizar otras vistas públicas para continuar la investigación.