LUMA niega que haya cortado el servicio eléctrico antes del paso de Ernesto

El presidente de LUMA Energy, empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía, Juan Saca y su equipo negó en vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes que la empresa cortara el servicio de electricidad en ciertos municipios, horas antes del golpe de la tormenta Ernesto.

“Realmente no hubo una determinación de que ningún municipio estuviera apagado. Esta concepción de que hace unos años, casi dos décadas atrás, se apagó el sistema para evitar daño, no ocurrió. Aquí el sistema siguió corriendo, siguió en función, hasta que poco a poco la tormenta fue acercándose, fue tumbando las líneas de distribución, afectando las líneas de transmisión y ahí se fue cayendo”, indicó el ayudante de Asuntos Externos de LUMA Energy, José Pérez Vélez.

Según el licenciado Pérez Vélez, el servicio fue disminuyendo paulatinamente mientras la tormenta que comenzó por Culebra y Vieques continuaba avanzando por la zona este.

Por su parte, Saca detalló que la empresa no energizó el sistema, por lo que no hubo una determinación de la empresa para apagar el servicio del sistema de transmisión y distribución.

Las respuestas surgen tras varios representantes denunciar que regiones como Caguas y Orocovis no contaban con servicio eléctrico antes de la llegada de fuertes vientos o lluvia. Asimismo, el residente de Villalba y el representante que preside la Comisión de Energía de la Cámara, Jesús Hernández Arroyo indicó que su municipio se quedó completamente apagado previo a la tormenta.

“¿Cuál fue la causa? Que en esa zona, que ni tan siquiera allá en Villalba comenzó a llover después de las ocho de la mañana y hubo uno que otro viento, pero a las cinco de la mañana el pueblo, el municipio completo de Villalba se quedó sin energía y obviamente se quedó sin el servicio de agua potable”.

El vicepresidente de Programas de Capital, LUMA Energy, Juan Rodríguez Rivera precisó que incluso cuentan con datos que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) les proveyó y que indican sobre ráfagas y vientos sostenidos en Puerto Rico que se sintieron y causaron daños al sistema eléctrico anterior a la llegada de Ernesto.

“Para ser preciso, el sistema no se apagó antes de que llegara la tormenta, no se apagó. Lo que sucede es que al ser un sistema integrado, hay una serie de líneas de transmisión y distribución a través de todo Puerto Rico que están interconectadas. No necesariamente porque no está ocurriendo un evento en un área particular, el efecto puede darse en otra región y a resultado de eso, los ciudadanos, los clientes de una cierta región se ven afectados. Esto es lo que pasa en este instante”, dijo Rodríguez Rivera.

Municipios que todavía faltan por la completa restauración de luz son Fajardo y Yabucoa, aproximadamente para el 22 de agosto a las 11:00 p.m; mientras que Luquillo el 23 de agosto a las 11:00 p.m.

Comunicación y restablecimiento

Por otra parte, los representantes cuestionaron los intentos de comunicación de la empresa con los alcaldes sobre el proceso preparativo para la tormenta.

Según Saca, LUMA recopiló sobre 10,000 interacciones con los dirigentes municipales, en las que se cuentan dos simulacros, siete reuniones regionales, la difusión de contactos directos para la Asociación y Federación de Alcaldes e información de emergencia y la comunicación directa con municipios a través de 30 representantes de cuentas clave.

Asimismo, la empresa aclaró que para el manejo de los efectos de la tormenta, reuniones regionales con los dirigentes municipales se llevan a cabo todos los días a las 11:00 a.m.

Sin embargo, representantes denunciaron sobre alcaldes que expresaron no tuvieron comunicación clara y directa con la empresa.

“La comunicación que se mantiene en el centro de emergencia con distintas agencias del gobierno, con todos los alcaldes, adentro del centro de emergencia, teníamos una persona encargada de estar en comunicación con el presidente de la Asociación de Alcaldes, el presidente de la Federación de Alcaldes, su nombre es Melissa Pueyo. Ella estuvo encargada de hacer eso, y la interacción con los 6 centros de emergencia que tenemos por todas las islas se mantuvo siempre”, indicó Saca.

Por su parte, la representante Grethcen Hau cuestionó la cantidad de personas que manejaban la comunicación con los municipios, incluso hizo referencia a una práctica antes ejecutada de tener un representante por cada municipio para dialogar planes de emergencia. “one on one”.

Pero el licenciado Pérez Vélez expresó que no hay 78 representantes de LUMA en comunicación con los 78 municipios debido a que no “sería eficaz”.

“(...) No sería eficaz, se lo tengo que decir muy cándidamente. (...) Pero sí le puedo decir que cada uno de esos representantes (de LUMA) conocen muy bien la zona que le es asignada, tiene una comunicación directa con las personas posiblemente que estén en operaciones. Cada reunión que se hace a las 11:00 am se hace con el director regional encagarado de la operación en la emergencia y el gerente regional, así que esa comunicación existe”, refutó.