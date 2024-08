Jenniffer González asegura que la meta es “resolverle a la gente” no cancelar el contrato de LUMA

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón aseguró el miércoles que su propuesta para crear un zar de la energía responde a que a su juicio ninguna de las entidades encargadas de fiscalizar la labor de LUMA Energy han cumplido con sus responsabilidades.

“La meta final no es buscar una cancelación. La meta final es resolverle a la gente, que la gente tenga luz”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Yo no estoy hablando de un parcho, yo no estoy hablando de un portavoz, no, no, no. Yo estoy hablando de crear una ley que destina la experiencia de un zar de energía. Tiene que ser una persona que conozca la materia, que tenga un equipo técnico especializado para poder hablar de distribución, para poder hablar de generación, para poder hablar de facturación, para poder hablar de deuda y que podamos hablar de ejecución, de creación de nuevas plantas de energía, de hacerle ‘upgrade’ a las plantas que están quemando energía a gas natural o hidrógeno o a cualquier otra tecnología que nos vaya encaminando a que podamos tener energía renovable, que debe ser la meta. Que tengamos una energía limpia y renovable. Esa debe ser la meta del gobierno. ¿Está en ley, estamos cerca de lograrla? La realidad es que no. Tenemos que empezar a poner estos escalones para poder llegar ahí”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

“Es todo lo que tiene que ver con política energética. Y ese zar es el que va a hacer las recomendaciones de rigor. Se tiene que aprobar por ley. Por lo tanto, va a tener la fuerza y la figura del estado reconocer ese peritaje y ese peritaje nos va a ayudar a nosotros. Si tenemos que cambiar el contrato, cambiarlo. Si tenemos que llevarlo a los tribunales, lo llevaremos. Si tenemos que cancelarlo, lo cancelaremos, pero no va a ser cancelarlo, porque el viento dio. Hay que cancelarlo con los argumentos legales y técnicos correspondientes, que en este momento nadie los está levantando. ¿O ustedes han escuchado al director de público privado hablar de esto? No. ¿Ustedes han escuchado al del COR3, al ayudante gobernador? No. ¿A la secretaria de la Gobernación? No. La verdad es que nadie lo está haciendo”, añadió.

González Colon mencionó que su propuesta no busca enmendar las leyes de las entidades encargadas de fiscalizar a LUMA Energy como el negociado de energía ya que a su juicio esta entidad no le responde directamente al gobierno de Puerto Rico.

“Primero, porque el negociado, independientemente quien sea el gobierno, su competición permanece y no ejercen la representación del gobierno de Puerto Rico. Es un negociado independiente que revisa, que ve tarifa, aprueba, entre otras cosas. Yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de un funcionario que representa al pueblo, pueblo de Puerto Rico desde el ejecutivo. De eso es lo que yo estoy hablando. Hoy los clientes están desprovistos de un representante que defienda sus intereses para los asuntos energéticos. Y este zar, por ejemplo, el negociado no puede intervenir y llamar a FEMA para decirle Mira, no me dejes pasar los chavitos para el despeje. No puede llamar al Departamento de Energía Federal a decirle Mira, en vez de poner baterías o placas solares en tal lugar, tenemos que hacer una planta nueva. Eso no es la función del negociado, ni tampoco la pudiera hacer, porque entonces ahí estaría ejerciendo política pública y dejaría de ser un ente independiente. Yo estoy hablando de un ente del gobierno de Puerto Rico, un funcionario con un equipo. Y yo no te estoy diciendo que el negociado sea perfecto. Yo creo, por eso hablé de que tenemos que revisarlas todas. Tenemos que revisar la política energética para ver qué ha funcionado y que no ha funcionado. Han pasado más de 10 años desde que esto se ha aprobado. Yo creo que es momento que se revise. Y a veces la revisión puede implicar enmendar, puede implicar mejorar, puede implicar eliminar”, expresó la candidata.

Sobre la labor del negociado de energía González Colón sostuvo que por el momento no contempla eliminarlo.

“Pero la realidad es que yo en esta etapa de la campaña, 76 días de una elección, no estoy haciendo una evaluación en este momento del Negociado de Energía. Yo creo que una evaluación a ese nivel tiene que darse ya cuando yo esté ejerciendo como gobernadora, donde tengamos una comisión en la Cámara, una comisión en el Senado, evaluando la política energética de Puerto Rico. Yo no creo en hacer las cosas a la carrera, yo creo que todo tiene una consecuencia. Uno tiene que consultar aquí con el sector privado, gobierno, agencias federales. Yo creo que hay que darle las herramientas y si tuviera que enmendarse para darle otras otras herramientas, yo no lo descarto. Pero en este momento yo no estoy haciendo una evaluación de la función del negociado de energía. Yo creo que con la situación energética de la contratación en este momento ocupa ese campo.

La aspirante a la gobernación rechazó que su propuesta sea un cambio de posición de cancelar el contrato.

“Yo no estoy diciendo aquí que eso no va a ocurrir. Yo estoy diciendo que tiene que haber la fiscalización y que hay que levantar la data para eso y que hay que tener un plan B porque no puedo dejar a la gente sin luz. Hay que hacer las cosas bien.

Sobre el evento de recaudación de fondos que le realizará en Washington una supuesta asesora de LUMA Energy, González Colón respondió “yo tengo múltiples fundraising, estoy levantando y recaudando de cara a esta elección. Si hablas del fundraising que me está coordinando la ex subsecretaria de vivienda federal, no sabía que era consultora de ellos. De hecho, no sé si lo es o no lo es, así que yo no voy a hablar de especulaciones. Ahora, yo sí te puedo garantizar una cosa. A mí nadie me compra mi pensamiento con una taquilla. El que piense que comprando una taquilla o haciendo un donativo a mi campaña va a hacer que yo cambie mi manera de pensar o tome una decisión sobre cualquier tema, no solamente de LUMA, cualquiera, está bien equivocado y evidentemente no me conoce”.

González Colón estimó entre 300 a 600 millones de dólares la cancelación. Por su parte el candidato a comisionado residente William Villafañe sostuvo que esa cantidad de dinero representaría 800 dólares por cliente.