Delegación demócrata de Puerto Rico vota al ritmo de “Despacito”

Al ritmo de la canción “Despacito” de los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, la delegación demócrata de Puerto Rico votó este martes en la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

Fue el expresidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Charlie Rodríguez, quien anunció el apoyo de los delegados a la candidatura de Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos.

Rodríguez indicó que todos los votos eran “para la primera mujer afroamericana, asiática y caribeña que será presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris”.

Rodríguez estaba acompañado por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, entre otros.

Las votaciones nominales de la convención pueden ser aburridas, pero los demócratas convirtieron las suyas en la máxima fiesta de baile.

El DJ Cassidy se paró en el escenario con lo que parecía ser un traje cruzado de satén azul real, tocando una canción especial para cada estado y territorio que otorgaba sus delegados a la vicepresidenta Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata . Lo que Estados Unidos recibió fue una mezcla de una noche de karaoke de élite: “Lose Yourself” de Eminem, oriundo de Detroit, para Michigan, “I’m Shipping Up to Boston” de Dropkick Murphys para Massachusetts y “California Love” de Tupac Shakur para California.

Georgia sacó a uno de sus nativos en persona: Lil Jon, de Atlanta, caminando por el United Center de Chicago al ritmo de “Turn Down for What”, su canción con DJ Snake.

En resumen, los demócratas estaban decididos a poner al partido dentro de un partido político, como parte de su esfuerzo más amplio por proyectar alegría y energía positiva, incluso mientras lanzaban duras advertencias sobre la necesidad de derrotar al candidato republicano Donald Trump.

La última vez que el partido utilizó una videollamada fue durante la convención de 2020, restringida por la pandemia, en la que Rhode Island presentó su plato estatal, los calamares, lo que generó presión para hacer algo más grande este año. (El chef que sostenía esa icónica bandeja de calamares resultó ser un partidario de Trump.

En la votación nominal de este año participaron las estrellas políticas emergentes del partido, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. El director de cine Spike Lee estuvo presente en representación de Nueva York, mientras que el actor Sean Astin, que protagonizó la película de fútbol americano “Rudy”, ambientada en Notre Dame, estuvo con la delegación de Indiana.

Las elecciones musicales fueron un tanto arriesgadas. La convención demócrata de 1996 en Chicago tuvo como tristemente célebres momentos en que los delegados se movían torpemente al ritmo de “Macarena (Bayside Boys Remix)”, del dúo pop español Los del Río. Casi tres décadas después, todavía circula un video de la Macarena entre los fanáticos políticos.

La delegación de Florida interpretó el himno de Tom Petty a la terquedad, “I Won’t Back Down”, al elegir a sus delegados para Harris, un golpe no demasiado sutil al gobernador republicano del estado, Ron DeSantis. Petty nació en la ciudad de Gainesville, Florida. DeSantis usó la canción como tema de su fallida primaria presidencial republicana en este ciclo, y fue parte del nombre de un súper PAC que gastó generosamente en su causa perdida.

“Vale la pena luchar por Florida”, declaró la presidenta demócrata del estado, Nikki Fried, argumentando que vale la pena que los demócratas nacionales hagan campaña por su estado a pesar de que se está moviendo fuertemente hacia la derecha y es probable que apoye a Trump en noviembre.

Alabama, obviamente, se quedó con “Sweet Home Alabama” de Lynyrd Skynyrd. Alaska anunció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris con “Feel It Still” de Portugal. The Man, una banda de Wasilla, donde la republicana Sarah Palin fue alcaldesa.

Minnesota se decantó por “1999″, del propio Prince, de Paisley Park. Indiana, con Astin al micrófono, se decantó por “Don’t Stop ‘til You Get Enough”, del nativo de Gary Michael Jackson. Nevada tocó “Mr. Brightside”, de The Killers, la banda de synth pop de Las Vegas. Kansas se decantó por “Carry On My Wayward Son”, de la banda de rock Kansas. Nueva Jersey se decantó por “Born in the USA”, de Bruce Springsteen.

“Bajo un mismo ritmo nada podrá detenernos ahora”, dijo DJ Cassidy sobre el himno de Springsteen.

A pesar del ambiente festivo, los anuncios de los miembros del pleno incluyeron algunos momentos serios. La Corte Suprema de Texas rechazó la solicitud de Kate Cox de abortar durante un embarazo problemático, lo que la obligó a trasladarse a otro estado para el procedimiento. Sin embargo, Cox anunció en el pleno que estaba nuevamente embarazada y que el bebé nacería en enero.

Según las reglas del Partido Demócrata, solo Harris obtuvo suficientes firmas para ser nominada. Los votos para cualquier otra persona o los votos no comprometidos se contabilizaron como “presentes” durante la lista de votación virtual a principios de este mes. La votación “celebratoria” del martes por la noche se realizó después del total de votos de esa lista anterior.