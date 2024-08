Más de 60 sectores en Río Grande siguen sin luz

Una semana después del paso cercano de la tormenta Ernesto por la isla, el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt, hizo un llamado a LUMA Energy para que asigne más brigadas a su municipio para restablecer el servicio eléctrico de aproximadamente 60 sectores.

“Hemos estado muy atentos a esta situación y colaborando estrechamente. Nuestro equipo ha trabajado arduamente para que el personal de LUMA Energy pueda realizar su labor de manera efectiva. Si dejáramos todo en sus manos, podríamos enfrentar una situación en la que más sectores aún estarían sin luz. Siempre hemos estado dispuestos a ayudar, pero es responsabilidad de Luma asignar personal suficiente para los municipios”, sostuvo González Damudt.

Según el alcalde, entre los sectores sin servicio eléctrico se encuentran numerosas áreas, incluyendo Carretera 191, Barcelona, La Vega, Colinas del Yunque, Las 3T, Hacienda Jiménez, Muñiz Muñiz, Colinas de las 3T, Camino Laureano, Camino Crispín, Jiménez Arriba, Parcelas Dávilas, Bella Vista, Los Burgos, El Verde Home, El Verde High, Galateo del Verde, Bartolo, Pueblo De Amos, La Vega Guzmán, La Gomera, Camino Los Mederos, Camino Serra, Morovis y todos sus caminos, incluyendo la Planta de Agua en Morovis. También están afectadas las comunidades de Guzmán Arriba, El Rayo, Las Yayas, Camino La Pollera, Camino Pizza, Camino Los Riveras, Medina, Camino Papo Nina, Ciénaga Arriba con sus caminos, Los Márquez, El Toronjo, Las Ruedas Blancas, Los García, Camino Mariluz Dones en Betel, Los Villalongo, Maneco Rivera, Malpica Calle 18, Malpica Calle 3, 4, 5, 6, 7, 9, Monte Flores, Luz Bella, Camino Los Mayaguez, Estancias del Sol (2 Calles), Villa Realidad (dos calles), Estancias del Madrigal (una calle), Las Yayas, Carola, Viuda Pagán, varios caminos de Zarzal, Maví, Camino Los González, y Palmer.

El alcalde expresó su profunda preocupación por la lentitud en el restablecimiento del servicio eléctrico en estos sectores, lo que también afecta el servicio de agua potable.

“Es inaceptable que, a estas alturas, aún tengamos a tantas familias sin luz y sin agua. Esto no es algo que me hayan contado; lo he vivido y presenciado en cada caso que hemos visitado. Desde el municipio de Río Grande, hemos estado a disposición para colaborar y ayudar a agilizar el proceso, como ya lo hemos hecho en estos días, pero necesitamos que LUMA cumpla con su parte al 100%”, destacó el alcalde.

El primer ejecutivo municipal hizo un llamado urgente a LUMA Energy para que destine más brigadas al pueblo de Río Grande y así acelerar el proceso de restauración de energía.

“Nuestro territorio es extenso, y necesitamos más personal en Río Grande para que todos nuestros ciudadanos puedan recibir los servicios esenciales. Muchas vidas dependen de esto, y no descansaré hasta que el 100% de nuestro pueblo esté energizado”, apuntó.

“Estamos en una etapa de desesperación, ya se cumple una semana. Son hogares donde hay bebés, niños, personas de edad avanzada, encamados, niños con autismo, y personas cuya vida depende de aparatos que funcionan con energía, entre otros. Además, esta situación puede afectar la salud mental de nuestra gente. Por eso, hago un llamado a LUMA Energy para que asigne más personal a Río Grande. Nosotros hemos ofrecido alternativas, como asignar personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Necesitamos agilidad en este proceso”, subrayó el alcalde.