Juan Saca cataloga como “distracción” que LUMA sea tema de campaña política

El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, catalogó como una “distracción” que el desempeño de la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía sea tema central de la campaña política.

“Es una distracción para nuestros empleados, es una distracción de mi tiempo, es una distracción para aquellos que nos ayudan a hacer el trabajo, porque se tiene que invertir el tiempo en eso. Quiero aclarar que eso no quiere decir que nosotros no estemos respondiendo a los entes que nos regulan. Regularmente estamos emitiendo informes, estamos emitiendo reportes, estaremos yendo a vistas y eso por ley tenemos que hacerlo y lo vamos a tener que seguir haciendo”, dijo Saca en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Es una distracción, porque nos toma mucho tiempo estar respondiendo y estar buscando información. Y la respuesta de LUMA es comunicar a Puerto Rico progreso y educación”, añadió.

Saca rechazó además el discurso de algunos alcaldes sobre la falta de comunicación con ejecutivos de LUMA. Aseguró que tienen actas disponibles sobre todas las comunicaciones que han tenido con los 78 alcaldes.

“Que tal vez tengamos una diferencia de cómo hacer las cosas, sí, eso existe. Pero que no nos estemos comunicando, eso no es así”, mencionó.

“Primero que nada, la responsabilidad de resolver el tema eléctrico en Puerto Rico es de LUMA, no es de los alcaldes. Yo sé que eso es importante que todo el mundo lo entienda. Yo sé que en el pasado, era distinto o digamos que estaban más involucrados o trabajaban de una forma diferente”, destacó.

Reiteró que de los hoy 22 centavos el kilovatio-hora que se cobran en la factura de energía eléctrica, 3.5 centavos son para el consorcio que administra la transmisión y distribución de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

“O sea, es importante la parte de la educación al pueblo de lo que realmente está pasando. 11 centavos de los 22 es combustible. Eso no lo controla nadie en Puerto Rico. No lo controla el gobernador, la legisladora, nadie. Y es importante que eduquemos mejor a las comunidades y a los ciudadanos para que entendamos. Relacionado a eso de que la luz en Puerto Rico es la más cara Pues tengo buenas noticias, no es la más cara. De hecho, en el Caribe hay como 20 otros países que son más caros y en Estados Unidos hay ocho estados que son más caros que Puerto Rico. Eso no es consolación hasta que el sistema no comience a comportarse y a reducir las interrupciones de servicio, porque eso le molesta mucho a las personas y a cualquiera”, sentenció.

Saca y varios de los ejecutivos están convocados este miércoles a una Vista Publica en la Cámara de Representantes.