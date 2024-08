Cámara aprueba resolución donde reiteran llamado a cancelar contrato de LUMA

La Cámara de Representantes aprobó el lunes Resolución de la Cámara 1192 para reiterar el llamado de la culminación del contrato que sostiene el gobierno con el consorcio LUMA Energy, encagrada del sistema de transmisión y distribución de energía.

La Resolución radicada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) es “en respuesta al incumplimiento de la empresa en restablecer la totalidad del servicio a días del paso cercano de la tormenta Ernesto por Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

De igual forma, la pieza legislativa denuncia un “menosprecio” a las prerrogativas constitucionales del cuerpo legislativo, así como a los alcaldes y alcaldesas, por parte de LUMA Energy. Entre los señalamientos se encuentra el incumplimiento con las peticiones de información que se le requieren y la inaccesibilidad de su parte a los integrantes de la prensa nacional.

“Esta resolución establece claramente un mensaje de que LUMA es malo y que estamos todos unidos para rescindir de ese contrato. Procesos técnicos, sí, vamos a ir al tribunal; el Ejecutivo va a tener que ir al tribunal si el propio contrato no ha sido cumplido por las partes”, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“El pueblo está claro de que LUMA no sirve, y si LUMA no sirve a nosotros nos toca dar los pasos para sacarlos de Puerto Rico. No queremos a LUMA en la Cámara de Representantes, y los queremos fuera de Puerto Rico”, añadió.

De otra parte, se aprobó a viva voz una resolución “para expresar su censura ante las serias violaciones de derechos humanos suscitadas en Venezuela bajo el liderato de Nicolás Maduro y repudiar los continuos señalamientos de fraude transcurridos durante el pasado ciclo electoral en ese país”.

La Resolución de la Cámara 1189 fue avalada durante los trabajos legislativos que contaron con la presencia de ciudadanos simpatizantes con el pueblo venezolano en las gradas. Cientos de venezolanos residentes en Puerto Rico se unieron a las protestas mundiales del sábado para manifestarse en las escalinatas norte del Capitolio a favor de la oposición.

PUBLICIDAD

“Hoy nosotros estamos aquí, como hermanos del Caribe, siendo solidarios con los que fueron solidarios con nosotros”, expresó Hernández Montañez, durante su turno sobre la medida. “Es lamentable que tan cerca de nosotros esté ocurriendo un proceso democrático que no le permite a la gente del pueblo venezolano expresarse libremente y nosotros no nos podemos quedar callados”.

El líder cameral explicó que, en primera instancia, la resolución reclama transparencia en los procesos electorales y rechaza “tajantemente” el manejo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela. Además, la pieza legislativa “repudia la dictadura de Nicolás Maduro y reconoce al verdadero ganador -democráticamente- del evento electoral: Edmundo González Urrutia.

“Para nosotros es indignante, y concurrimos totalmente con esta resolución que lo que busca es que se cumpla con la voluntad del pueblo venezolano en la expresión que hicieron a través del sistema democrático del voto, que es el que se tiene que respetar”, sentenció el portavoz cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez Núñez.