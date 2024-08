Sobreviviente de balacera en megatienda de Fajardo: “Algo me decía que fuera sola”

Una mujer identificada como Kristina López Pérez, sobreviviente de la balacera que se suscitó el pasado viernes en una megatienda de Fajardo, rompió el silencio ante las cámaras de “Las Noticias de TeleOnce” asegurando que tuvo un presentimiento que la llevó a ir sola al establecimiento.

La testigo comenzó contando que se encontraba en el área de las carnes cuando se escucharon detonaciones y alguien gritó “salgan, salgan, que hay alguien tiroteando”. Posteriormente, corrió hacia la puerta de salida y, al salir del establecimiento, sintió un “respiro”, pero luego pensó “ay, las nenas”.

A quienes se refiere con “las nenas” son a sus dos hijas de tres y seis años, las cuales no se encontraban en el lugar, sin embargo, su subconsciente reaccionó de esa manera. Rememoró que muchos niños y adultos mayores estaban en la tienda por departamentos.

“Algo me decía que fuera sola porque estamos en un tiempo de tormenta. No hay luz. Al no haber luz, uno tiene en la cabeza que si vas a salir puede ser un peligro. Puede ser un peligro en la luz (en las carreteras), puede ser un peligro en el puesto, puede ser un peligro en cualquier lado”, sostuvo.

López Pérez describió la experiencia como “horrible” y aseguró que no se la desea a “nadie”.

“(Cuando llegué a casa) mi mamá me (miró y me dijo) ´estás bien´ y yo (le respondí) ´voy a estarlo´”, narró la mujer entre lágrimas.

Según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el teniente Luis Rivera García, lo último que se conoce de la investigación es que dos hombres tuvieron una discusión y, uno de ellos, sacó un arma de fuego y disparó contra el otro, todo esto dentro de la megatienda.

El que supuestamente realizó las detonaciones fue Elihangel Silva Rivera, de 24 años y residente de Luquillo, quien fue arrestado el domingo cerca de las 7:00 de la noche, mientras iba a bordo de un auto en la carretera 53, en dirección de Ceiba a Fajardo. El carro en el que viajaba era conducido por una mujer, quien también fue detenida por los agentes, ya que aparentemente estaba presente el día de los hechos.

Silva Rivera fue arrestado en circunstancias previas por violencia doméstica y vehículos hurtados.

En el caso del hombre baleado, fue identificado como Carlos Piñero Beltrán, 44 años y residente de Luquillo.

Este fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, en San Juan, donde aún se encuentra hospitalizado. Se desconoce su condición de salud.

Según reseñó Telenoticias (Telemundo), Piñero Beltrán es pariente de la pareja de Silva Rivera. De igual forma, confirmaron que ambos habían tenido problemas previos.

“La investigación está indicando que hay disputa entre estas personas”, señaló el comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa en la entrevista con ese medio.

A Rivera Silva se le radicarán cargos en la tarde de este lunes en el Centro Judicial de Fajardo.