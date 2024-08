Representante del PIP critica como “teatro del absurdo” autoconvocatoria de la Cámara para discutir las elecciones de Venezuela

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, calificó el lunes como un “teatro del absurdo” la autoconvocatoria del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández para atender una resolución relacionada con las elecciones en Venezuela.

Márquez Lebrón, quien adelantó que no asistirá a la sesión, acusó al presidente de la Cámara de buscar protagonismo de manera desesperada.

“El presidente de la Cámara, que todavía no ha botado el golpe de la aplastante derrota en Dorado, autoconvoca a una sesión absurda para hacer un teatro con el único propósito de buscar protagonismo desesperadamente,” expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas.

Márquez Lebrón recordó que el pasado 19 de julio, el candidato de la Alianza entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau Ramírez, ya había señalado fallas en el proceso eleccionario de Venezuela y exigido transparencia, una posición que posteriormente fue apoyada por otros líderes internacionales.

El representante del PIP también se refirió al tema de LUMA Energy y la tormenta Ernesto, que fue incluido recientemente en la agenda de la sesión.

Márquez Lebrón indicó que sí estará presente en la vista pública convocada para este próximo miércoles para fiscalizar a los ejecutivos de LUMA.

Por su parte, la representante del MVC, Mariana Nogales, también afirmó que no estará asistiendo a la sesión donde se hablará del tema de Venezuela.

“Se convoca una sesión especial para un asunto que la mayoría del pueblo ha expresado hasta en encuestas de programas de comentario político que no es pertinente; y no convocamos una sesión especial para atender asuntos urgentes. Nos parece que es inapropiado utilizar recursos del pueblo de Puerto Rico para politiquear y continuar haciendo expresiones inflamatorias que no aportan nada a la solución del problema en Venezuela. El asunto de Venezuela es un problema interno que debe ser resuelto por el pueblo venezolano y sus instituciones. Mientras separan tiempo para hablar de Venezuela, no encontraron espacio para discutir y aprobar las recomendaciones del Comité de Expertos en Cambio Climático, cuando todos los días nos enfrentamos a calor extremo, inundaciones por lluvias torrenciales, deforestación, contaminación de fuentes de agua potable, destrucción de la ZMT, etc”, fue parte de lo que expresó la representante.