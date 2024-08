Miles de residentes de la isla municipio de Vieques siguen sin electricidad tras Ernesto

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, exigió este lunes, 19 de agosto de 2024, al presidente del consorcio LUMA Energy, Juan Saca, que deje de “mentirle al pueblo y se coloque a trabajar para restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico”.

“Vieques y Culebra están encendidos a media gracias a los generadores locales, Luquillo, Fajardo, Ceiba y Río Grande apenas un puñado tiene luz. El resto de Puerto Rico es básicamente igual. Es por esto que no entiendo cómo dice que lo está haciendo ‘bien’. No puedo entender su pensar a menos que no sepa lo que está pasando en la isla. No se le puede mentir al Pueblo. Las cosas no están bien. Llevamos tres años con Luma y dos desde el paso del huracán Fiona (septiembre de 2022) y el sistema está peor hoy en cuanto a su recuperación”, sostuvo el también Representante por el Distrito #36 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

“Las cifras que emite la gerencia de Luma no concuerda con la realidad de lo que vemos en los pueblos de la región este de la isla, una de las más afectadas por el impacto del paso de la tormenta tropical Ernesto el pasado miércoles. Estamos a sábado, cuatro días después y todavía básicamente estamos en las mismas aquí, en la zona este de Puerto Rico. Ayer estuve llevando ayudas y suministros a los campos de Luquillo y el cuadro allí es terrible. No hay progreso alguno”, añadió el líder del PNP en la Cámara Baja.

“Exijo al señor Saca que tome acción hoy mismo para que los residentes de esta zona (este) tengan el servicio eléctrico que requieren. No queremos más conferencias de prensa, queremos que se trabaje con urgencia. Tenemos la generación, los empleados de Luma tienen el compromiso, es la gerencia que está fallando. No toleraremos más mentiras al Pueblo, Juan Saca tiene que actuar y es ya”, sentenció el legislador novoprogresista.

Sobre 50 mil clientes siguen sin luz a casi una semana del paso de Ernesto

A cinco días del paso de la tormenta tropical Ernesto por la isla, aún miles de clientes del sistema eléctrico en se encuentran sin servicio.

A las 6:00 de la mañana del lunes, un total de 55,363 clientes se encontraban sin servicio eléctrico, siendo las zonas más afectadas Caguas, Carolina y Mayagüez.

A continuación, la cantidad de clientes sin servicio por región:

Arecibo: 1,771 clientes



Mayagüez: 12,204 clientes



Bayamón: 1,114 clientes



San Juan: 1,298 clientes



Carolina: 14,682 clientes



Caguas: 21,951 clientes



Ponce: 2,343 clientes



Ayer [domingo], la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico, LUMA Energy, había indicado que más del 96 por ciento de los clientes (1.4 millones) ya tienen luz. Sin embargo, este número ha variado.

Además, la compañía publicó los tiempos estimados para restablecer el servicio del 90% de los clientes en los seis municipios con los daños más significativos, luego del evento atmosférico. Esperan que hoy, domingo, Adjuntas alcance este número y, mañana, Fajardo, Lares, Las Marías, Maricao y Río Grande.

Ayer, el consorcio aseguró que entre hoy y el lunes restablecerán la mayoría de los clientes que fueron afectados por Ernesto. Según la entidad, los tiempos estimados para restablecer el servicio varían por región, desde unas pocas horas en las áreas menos afectadas hasta varios días en las zonas más impactadas.

En Carolina y San Juan, anticipan que las labores de restauración concluyan hoy, lunes.

“Nuestras brigadas continúan enfocadas en restablecer el servicio eléctrico de los clientes que continúan sin servicio en las regiones de Caguas, Mayagüez y Ponce. Estas regiones fueron las más afectadas por la tormenta tropical Ernesto. Trabajaremos día y noche y no descansaremos hasta que todos nuestros clientes tengan servicio. En esta fase de restauración, queremos darles las gracias a nuestros colaborares locales, federales y municipales. También, les damos las gracias a nuestros clientes por su apoyo y compromiso con Puerto Rico”, expresó Juan Saca, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA, en declaraciones escritas.