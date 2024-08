Gobernador asegura regreso a clases ha sido “exitoso” a pesar de problemas de agua y luz

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que el inicio del semestre escolar en las escuelas públicas ha sido “exitoso” durante una visita realizada el lunes a la Escuela Elemental Rabanal, acompañado por la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega.

Esto a pesar de que 18 planteles no pudieron operar por falta de agua y otros por problemas de energía eléctrica, el gobernador expresó satisfacción con el progreso observado.

PUBLICIDAD

“Entiendo nuevamente que esto es un reinicio escolar exitoso. Ahora lo importante es que se siga dando el semestre sin mayor pausa ni distracciones,” afirmó Pierluisi en conferencia de prensa.

El gobernador destacó que el 99 por ciento de los maestros están reclutados, lo que consideró un logro significativo en comparación con años anteriores.

“La inmensa mayoría de los maestros, es decir, el 99 por ciento, están reclutados, algo que no se veía en el pasado,” comentó Pierluisi Urrutia.

Además, señaló que se han proporcionado los materiales necesarios para los estudiantes y que los directores escolares ya cuentan con tarjetas de débito para adquirir lo que sea necesario. Respecto al estado de las escuelas, Pierluisi Urrutia mencionó que más del 90 por ciento están debidamente pintadas y que se está trabajando en el sellado de techos, aunque admitió que este último proceso aún no ha avanzado tanto como se esperaba.

En cuanto a las interrupciones, Pierluisi Urrutia mencionó que 18 escuelas no pudieron abrir por falta de servicio de agua, pero aseguró que este problema se resolverá en las próximas horas. Además, siete planteles permanecen cerrados debido a trabajos de reconstrucción importantes.

PUBLICIDAD

“Ya hoy estamos, 96 por ciento de la población tiene su servicio eléctrico y su servicio de agua en este momento,” añadió el gobernador, quien espera que todos los planteles estén operando antes del miércoles.

Por su parte, Raíces Vega, expuso que “La 50 y pico de escuelas que tenemos, ya ellos tienen un horario reducido y tenemos un plan de acción que fue discutido ayer. Yo estuve en reuniones, tanto con los directores regionales, con directores de escuelas donde montamos un plan de acción, así que esas 50 pico, decir que no están en las escuelas, no es correcto. By the way, cuando yo venía para acá, ya de esas 50 pico ya empezaron a bajar porque ya me dijeron y llegó la luz, ya tenemos el establecido el servicio de agua, eso es algo dinámico. Así que yo tengo una reunión hoy en el mediodía, nuevamente vuelvo y monitoreo por la noche, yo personalmente estoy monitoreando, estoy teniendo conversaciones tanto con Luma, como AAA, así que, volvemos, esperamos que el servicio esta semana se pueda restablecer en su totalidad, como tal, pero tenemos planes de acción. Si me persistiera algún servicio que yo no pueda empezar, me puedo, tengo la alternativa de irme en un interlocking en otra escuela, en lo que se da el servicio. Así que, decir que no estamos, no es correcto, tenemos acción para cada uno de las alternativas”.

“Algunos van a querer criticar porque aquí eso siempre ha estado de moda, la crítica. Pero lo importante es que nosotros estamos haciendo el trabajo y yo felicito a la secretaria de Educación, al director de esta escuela, a todo, todo el personal del Departamento de Educación porque echaron el resto y se ha visto el resultado”, concluyó el gobernador.