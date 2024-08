El Puerto Rico Film Festival celebrará 15 años de cine y cultura

Con el propósito de enaltecer el cine local e internacional, el Puerto Rico Fil Festival (PRFF) celebrará su 15 aniversario, proyectando lo mejor del cine puertorriqueño, promoviendo la diversidad cultural y fomentando el talento cinematográfico local. El festival se llevará a cabo del 25 al 29 de septiembre de 2024, en Mayagüez.

Desde su fundación en 2009, el PRFF ha servido como plataforma para la exhibición de películas locales y de clase mundial, presentado numerosas producciones cinematográficas de diversas partes del mundo, siendo un enlace para el enriquecimiento cultural y al diálogo entre comunidades a través del cine.

En esta edición especial de aniversario, el festival ofrecerá una programación variada que incluirá una serie de eventos como el “Road to First Attack 2024″, “PRFF Kids” y “PRFF Stand Up Showdown”.

Además, se realizarán paneles de discusión, talleres y encuentros con directores y actores, brindando una oportunidad para que el público interactúe con los creadores detrás de las cámaras.

Durante las pasadas ediciones, el festival ha reconocido a numerosos talentos con premios en diversas categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, entre otros. Este año, como parte de la celebración de su 15 aniversario, se entregará un premio especial a la Trayectoria Cinematográfica, en honor a una figura destacada que ha aportado significativamente al cine puertorriqueño e internacional.

“Continuaremos apoyando a nuevos talentos a través de programas y actividades que ofrecemos durante todo el año. Nuestro festival se ha convertido en un centro de intercambio educativo para universitarios, escuelas y comunidad en general. Seguiremos fortaleciendo nuestras alianzas con otras instituciones culturales y educativas para fomentar el crecimiento de la industria cinematográfica en Puerto Rico”, destacó Lester Rivé, presidente del PRFF.

“Invitamos a toda la comunidad de artistas, cineastas, directores, productores y estudiantes a unirse a nosotros en esta celebración de 15 años de arte, cultura y cine”, agregó.

Puerto Rico Film Festival es una entidad sin fines de lucro que ha recibido más de 1,200 proyectos de sobre 65 países atrayendo una audiencia aproximada 6,500 espectadores en su pasada edición.