Educación pospone inicio de clases para escuelas sin agua y anuncia horario especial para las que están sin luz

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, anunció en la noche del domingo que ante la falta de servicio de agua y luz en varias escuelas públicas de la isla se tuvieron que realizar cambios ante el inicio de clases para el lunes.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, luego de sostener reuniones con personal de LUMA y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la agencia se encuentra en posición de implementar su plan de acción para atender la falta de estos servicios en las escuelas. El plan será puesto en marcha por los superintendentes de cada región educativa y contemplará desde un horario especial hasta la posposición del inicio escolar para el martes 20 de agosto.

“Desde el paso de la tormenta Ernesto por Puerto Rico, me he mantenido en comunicación directa con personal de LUMA y con personal de la AAA. De igual forma, he sostenido reuniones periódicas con los distintos superintendentes de cada región educativa y demás personal gerencial del Departamento con el fin de dar seguimiento al estatus de los servicios en las escuelas, el cual ha mostrado una mejoría significativa con el pasar de los días”, indicó la titular.

Al momento 56 escuelas se encuentran sin servicio de energía eléctrica y 18 escuelas no tienen servicio de agua. Los planteles escolares que no cuenten con servicio de energía eléctrica ofrecerán las clases hasta las 11:00 a.m. y, los estudiantes recibirán el almuerzo para que puedan llevarlo a sus hogares. En el caso de las escuelas sin servicio de agua, estas comenzarán el 20 de agosto.

La secretaria agregó que el horario especial fue discutido con la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

“La implementación de este horario escolar cuenta con el apoyo de la Asociación, agradezco la apertura con la que trabajamos este asunto que, aunque se encuentra fuera de nuestro control, debemos atenderlo buscando siempre el mejor bienestar de los estudiantes y nuestros compañeros de trabajo”, concluyó.