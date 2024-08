Brote de cólera mata a 22 personas y enferma a cientos en Sudán

Sudán fue azotado por un brote de cólera que acabó con la vida de 22 personas y enfermó a cientos en las últimas semanas, indicaron el domingo las autoridades oficiales de salud.

La nación africana ha sido sacudida por un conflicto que lleva 16 meses y inundaciones devastadoras.

El ministro de Salud, Haitham Mohamed Ibrahim, informó en un comunicado que en las últimas semanas se han detectado al menos 354 casos confirmados de cólera en todo el país y 22 personas han fallecido a consecuencia de la enfermedad.

Ibrahim no especificó cuándo ocurrieron los decesos ni dio una cifra de muertes por este mal en todo el año. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dijo que se han registrado 78 fallecimientos por cólera este año en Sudán hasta el 28 de julio, y señaló que también se enfermaron más de 2,400 personas entre el 1 de enero y el 28 de julio.

El cólera es una infección de rápida evolución y muy contagiosa que provoca diarrea, deshidratación grave y posible muerte en cuestión de horas si no se atiende, según la OMS. La misma se transmite a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados.

El brote de cólera es la calamidad más reciente de Sudán, que se sumió en el caos en abril del año pasado cuando las tensiones entre el ejército y un poderoso grupo paramilitar desembocaron en una guerra abierta en todo el país.

El conflicto ha convertido a la capital, Jartum, y otras áreas urbanas en campos de batalla, destruyendo la infraestructura civil y un sistema de atención médica ya de por sí maltrecho. Sin contar con suministros básicos, muchos hospitales e instalaciones médicas han cerrado sus puertas.

Miles de personas han muerto a consecuencia del conflicto y muchas más han caído en la inanición. Ya se ha confirmado una hambruna en un amplio campamento para desplazados en la región norteña de Darfur.

El conflicto en Sudán ha creado la mayor crisis de desplazados en el mundo. Más de 10.7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que comenzaron los combates, según la Organización Internacional para las Migraciones. De ellas, más de 2 millones huyeron a países vecinos.

Los enfrentamientos han estado marcados por atrocidades, incluidas violaciones en masa y homicidios por motivos étnicos que equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según la ONU y grupos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Devastadoras inundaciones de temporal ocurridas en semanas recientes han agravado la problemática. Docenas de personas han perdido la vida e infraestructura crucial ha sido arrastrada por el agua en 12 de las 18 provincias de Sudán, según autoridades locales. Unas 118,000 personas han tenido que desplazarse debido a las inundaciones, según la OIM.

El cólera no es inusual en Sudán. Otro brote previo de gran magnitud dejó al menos 700 muertos y enfermó a unas 22,000 personas en menos de dos meses en 2017.

Tarik Jašarević, portavoz de la OMS, dijo que el brote comenzó en la provincia oriental de Kassala antes de propagarse a nueve localidades en cinco provincias.

En comentarios a The Associated Press, el funcionario señaló que los datos muestran que la mayor parte de los casos detectados se dieron en personas que no estaban vacunadas. Indicó que la OMS está trabajando ahora con las autoridades sudanesas de salud y socios para implementar una campaña de vacunación.