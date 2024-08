Juan Saca dice que LUMA ha hecho un “excelente trabajo” tras paso de Ernesto

El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, reaccionó el viernes a la interrogante de cómo catalogan su desempeño para restablecer el servicio de energía eléctrica, luego del paso de la Tormenta Tropical Ernesto que al momento tiene a más de 200,000 abonados sin servicio eléctrico.

“El equipo de LUMA ha hecho un excelente trabajo en recuperar más de 50 mil clientes en las últimas 36 horas y seguimos avanzando constantemente. Que podemos mejorar, por supuesto que podemos mejorar. Pero la recuperación ha ido muy bien. Esperamos que continúe y se avance mucho. Hoy día, recordemos de que el primer día, el miércoles, no podíamos hacer mucho porque la tormenta iba pasando. Tuvimos en dos ocasiones los helicópteros tuvieron que regresar, pero el equipo ha estado trabajando 24 por siete acá a un lado y por todo Puerto Rico para recuperar. Yo creo que LUMA hizo un excelente trabajo en esta recuperación”, dijo Saca en conferencia de prensa.

“Quiero hacer una mención, porque más allá de lo que el pueblo de Puerto Rico pueda decir, si es una B menos, una B más, una C o lo que fuese, la persona que no tiene luz en su casa y ha pasado 48 horas sin luz, se la está sufriendo y no le importa la B, ni la C, ni la D. Así es que nuestro trabajo acá es lo más pronto posible recuperar al máximo número de clientes y regresarle la luz y mejorar su calidad de vida”, añadió.

Hasta el momento, hay 92 facilidades médicas sin servicio eléctrico. 29 son hospitales, mayormente en el área Este. Hay 26 facilidades de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y 5 estructuras de telecomunicaciones sin servicio. Se han identificado 28 subestaciones con daños.

Saca, anunció que para la tarde del viernes se espera que el porcentaje de clientes con servicio eléctrico en Puerto Rico aumente de 82 a 87 por ciento, tras el paso de la Tormenta Tropical Ernesto.

“Una vez esos 77 mil clientes entren en servicio, más otros 7 mil clientes de una subestación que estamos en proceso de levantar, nos van a llevar aproximadamente de un 82 por ciento de gente en servicio a un 87 por ciento para las 4 o 5 de la tarde de hoy,” expresó.

Detalló que los trabajos de restauración se han visto afectados por la falta de acceso a ciertas áreas, como en la línea 36,800 de Carolina a Canóvanas, donde un cable partido dejó sin servicio a 70 mil clientes. Sin embargo, anticipó que esta línea será restablecida para la tarde del viernes.

“Hoy día las condiciones del tiempo son favorables y tenemos aproximadamente 1,600 trabajadores de LUMA en la calle haciendo los trabajos,” sostuvo Saca, al destacar que el objetivo es restablecer el servicio a todos los clientes lo más pronto posible.

Por su parte, el director de operaciones Alejandro González explicó cómo funciona el proceso de energizar los sectores y como se controla el mismo, ante las denuncias de los alcaldes de que es burocrático.

“Mira como ejemplo el controlador aéreo, cuando los aviones vuelan hay una torre de control aéreo. Todo lo que pase en la forma aérea tiene que comunicarse con la torre de control, porque si no pone en riesgo la seguridad del sistema, la estabilidad, la continuidad y los planes. Nosotros operamos igual, tenemos un centro de control y el procedimiento de comunicarse es a través de ese (centro que está en Monacillos, San Juan). La agilidad está atada a la demanda. Obviamente no es lo mismo tener 10 casos que tener 100, puede ser un poco más lento, pero es parte de nuestro proceso. ¿Que hay oportunidad de mejorar? siempre, pero ese es el procedimiento y tenemos que mantenernos firmes en manejar la comunicación a través de ese control” mencionó.

“Bueno, luego de un evento como este, siempre se hace una discusión de lo que pasó durante el evento y ahí comenzamos a hacer los ajustes como lo hemos hecho todos los años, cada vez mejor. Pudiera haber una información que tiene el alcalde, que alguien lo llamó, que no sé cómo la obtuvo, pero la obtuvo y tal vez hay un caso individual, lo discutimos, lo evaluamos y vemos cómo vamos mejorando en el proceso de restauración. Pero más allá, cuando terminamos el proceso, vemos cómo podemos ser más efectivos la próxima vez”, añadió.

Hasta el momento, los alcaldes de San Lorenzo (Jaime Alverio Ramos) e Isabela (Miguel “Ricky” Méndez) formalmente notificaron que van a entrar a energizar estructuras en sus municipios, como le permite la ley recién aprobada. Saca insistió en que esos trabajos se coordinen para evitar un accidente.

“Los alcaldes abogan por su pueblo y lo hacen muy bien. Estamos en constante comunicación con ellos y los escuchamos. Este tema lo he conversado con varios alcaldes últimamente, en las últimas 24 horas y se va a tomar en cuenta para revisarlo, pero es muy importante que todos entendamos que nuestra prioridad número uno es la seguridad y no podemos estar energizando algo hasta que no estemos 100 por ciento seguros de que no vamos a tener una fatalidad del otro lado, pero la retroalimentación se ha tomado los tomamos en serio a los alcaldes y lo vamos a revisar”, concluyó Saca