Emiten avisos de calor excesivo y advertencias de calor para este viernes

[Aug 16th]



🌡️Excessive Heat Warnings and Heat Advisories will be in effect from 10 AM to 5 PM for several areas of the islands.



🌡️Avisos de Calor Excesivos y Advertencias de Calor estarán vigentes desde las 10 AM hasta las 5 PM para varias áreas de las islas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/9PXLJKCbM6