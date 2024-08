Decenas de escuelas sin agua y luz a días de comenzar las clases

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) denunció que a días del comienzo de clases y tras el paso de la tormenta tropical Ernesto, múltiples escuelas se encuentran sin los servicios de agua y luz.

El inicio de clases fue pospuesto para el próximo lunes, 19 de agosto luego de que se diera la emergencia provocada por el fenómeno atmosférico que impactó a la isla esta semana.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la FMPR denunció que sobre 40 escuelas se encuentran sin servicio de energía eléctrica, mientras que ocho no tienen agua potable.

Del mismo modo, se denunciaron otras situaciones que afectan el regreso a clases, como en la Escuela Iglesias Pantín de Ceiba donde se cayó un poste del servicio eléctrico, la Escuela Francisco Gaztambide que debido a trabajos de construcción cuenta con solo seis salones habilitados y la Escuela Pedro Albizu Campos de Levittown que se ubicará en “interlocking” mientras hacen la escuela INNOVA y varios maestros no tendrán salones.

“Esto demuestra la ineficiencia y negligencia criminal de LUMA Energy que afecta el servicio educativo de nuestros estudiantes. No son condiciones aptas para estudiar y trabajar, máxime ante una ola de calor que mantiene los salones en temperaturas sofocantes. El desastre de LUMA en nuestros planteles no es nuevo. Lo hemos vivido en semestres anteriores mediante sus apagones constantes y averías que han generado falta de energía en múltiples escuelas, equipos eléctricos que se dañan, fuentes de agua potable que dejan de operar, inodoros que no bajan ante la falta de presión de agua al no funcionar sus cisternas, salones a oscuras y repletos de mosquitos, entre otros”, lee el comunicado de la FMPR.

“NO podemos iniciar el semestre en estas condiciones. Exigimos acción inmediata para que energicen el país, las comunidades, incluyendo a nuestras escuelas. También exigimos acción del gobierno para que restituya a los empleados de la AEE, ahora más que nunca necesarios”, añade.

Lista de escuelas sin electricidad:

Esc. Luis Hernaíz - Canóvanas Esc. Casiano Cepeda- Río Grande Esc. Rafael N. Coca- Luquillo Esc. 20 de septiembre de 1988- Vieques Esc. Montessori Adrienne Serrano- Vieques Esc. Sup. Voc. Ana Delia Flores Santana- Fajardo Esc. Quebrada Grande- Naguabo Esc. Isidro A Sánchez- Luquillo Esc. Playa Grande- Vieques Esc. Edmundo del Valle- Río Grande Esc. Celso González- Loíza Esc. Eduardo García Carrillo- Canóvanas Esc. Juanita Rivera Alberts- Vieques Esc. Georgina Baquero- Canóvanas Esc. Luis Muñoz Marín- Ceiba Esc. Sabino Rivera Berrios- Coamo Esc. Eduardo J. Saldana- Carolina Esc. Jesús Manuel Suárez- Carolina Esc. Salvador Brau- Carolina Esc. Carlos F. Daniela- Carolina Esc. Luz Américas Calderon- Carolina Esc. René Márquez- Carolina Esc. Jesús T. Piñero- Carolina Esc. S. U. Botijas Orocovis CROEM- Mayagüez Esc. Pablo Colón Berdecia- Barranquitas Esc. Luis Muñoz Marín- Yabucoa Esc. Higinio Figueroa Villegas- Maunabo Esc. Rvdo Felix Castro- Carolina CSEE- Mayagüez Esc. Cristóbal Colón- Bayamón II Esc. Carmen L Feliciano de Palmer- Río Grande Esc. Cristóbal del Campo- Yabucoa Esc. Francisco Matías Lugo- Carolina Esc. Juan José Maunez Pimentel- Naguabo Esc. Manuel Elzaburu y Vizcarrondo- San Juan Esc. Ángel P. Millán - Carolina Esc. Montessori Emérita León Candelas- Cayey Esc. Montessori Inocencio Cintrón- Barranquitas Esc. Iglesias Pantín- Ceiba Esc. Prisco Fuentes- Carolina Esc. Salvador Brau- Cayey (Poco Voltaje) Esc. Ramón Quiñones Pacheco- Fajardo Esc. S.U. Manuel Ortiz- Yabucoa Esc. S.U. Jesús Sanabria- Yabucoa Esc. Trina Padilla- Arecibo Esc. Andrés Sandín Martínez- Yabucoa

Sin servicio de agua: