Presentarán por primera vez estudio del impacto económico y social de la industria en Puerto Rico

La Asociación de Comercio al Detal (ACDET) llevará a cabo su cumbre anual Retail Out Of The Box, el próximo 22 de agosto de 2024, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Esta edición, dedicada a la fuerza laboral de la industria, contará con la presentación por primera vez de un estudio sobre el impacto económico y social de la industria de ventas al detal en la isla.

“El propósito de este estudio es desarrollar y documentar el perfil del impacto que tiene la industria de ventas al detal en la sociedad y poder facilitar estadísticas e información confiable para diversos sectores que toman decisiones en el país y fines educativos”, explicó Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET. El estudio, realizado por Advantage Business Consulting, medirá no solo las contribuciones económicas, sino también su impacto en comunidades, poblaciones jóvenes, mujeres, adultos mayores, y temas de inclusión.

La cumbre es un espacio clave para fortalecer relaciones comerciales, explorar nuevas estrategias globales, e impulsar la innovación dentro del comercio al detal en un entorno digital altamente competitivo. Además de la presentación del estudio, el evento incluirá un panel de discusión sobre los retos y tendencias del sector, una charla sobre ciberseguridad enfocada en los empleados, y presentaciones de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico.

José González, presidente de ACDET, destacó la misión de la organización en mantener un clima económico favorable para la industria y promover el desarrollo económico y la libre empresa en el sector del comercio al detal.

Desde 2017, la cumbre ha sido un evento destacado en el sector, atrayendo a más de mil asistentes y alcanzando una exposición mediática significativa. Para más información, los interesados pueden visitar www.acdetpr.com/eventos o contactar a través de info@acdetpr.com.