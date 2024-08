Gobernador sobre declaración de desastre: “es un proceso que toma días”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó hoy que aún no se ha solicitado una declaración de desastre al presidente de los Estados Unidos, debido a que aguardan la recopilación de datos precisos sobre los daños causados por la entonces tormenta tropical Ernesto.

“Como expliqué anteriormente, eso es un proceso que toma días hasta semanas. Ahora se empieza a levantar la data en cuanto a los daños. O sea, a hacer estimados preliminares de daños a nivel municipal y se las suplen a manejo de emergencias COR3. Y entonces comenzamos a trabajar el asunto con FEMA. Hay que llegar a un umbral particular antes de pedir una declaración de emergencia de parte del presidente”, indicó el primer mandatario en conferencia de prensa.

Mientras que el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), Manuel Laboy Rivera, explicó que para realizar esta solicitud hay que llevar a cabo análisis iniciales de todas las agencias para trabajar en conjunto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para los estimados de daños preliminares y cumplir con varios criterios.

“Hay un umbral para todo Puerto Rico y hay un umbral para cada municipio y se nutre de los análisis que se hacen en conjunto con Manejo de Emergencias y FEMA, depende de los daños a nivel de infraestructura, agencias y con eso se evalúa y se determina si se cumple con los criterios que nos pone en posición para que el señor gobernador pueda hacer esa solicitud de declaración de desastre presidencial”, expresó Laboy quien indicó que además habría que hacer un estimado de daños tras la emergencia.

El primer mandatario indicó que la ciudadanía puede recibir ayuda a través de los municipios que a su vez pueden solicitar reembolsos o asistencia de parte del fondo de emergencia del gobierno al cual la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) solicitó acceso a la Junta de Control Fiscal.

Pierluisi había solicitado ayuda a FEMA para los municipios afectados por la tormenta.

Mientras tanto, los municipios están proporcionando asistencia directa a los ciudadanos y pueden solicitar reembolsos y apoyo del fondo de emergencia del gobierno, que cuenta con 1,300 millones de dólares.

“La Oficina de Gerencia y Presupuestos está a disposición de los municipios para asistirles a obtener apoyo fiscal”, culminó.

Gobernador asegura no es momento de evaluar ejecución de LUMA

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo en la tarde del miércoles que no es momento de evaluar la ejecución de LUMA Energy, que todavía mantiene mas de 700 mil personas sin servicio de energía eléctrica.

“No, la instrucción es la misma que di desde que esto comenzó, que lo verbalicé públicamente. Sí, que hay que restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Y este no es el momento para estar evaluando la ejecución, este es el momento de todos estar remando en la misma dirección. Yo lo que estoy viendo es que LUMA está trabajando de forma coordinada con Genera, y eso es lo que espero. Lo que estoy viendo es que las brigadas están en la calle, están haciendo su trabajo y si no lo han hecho es porque el clima no lo ha permitido. Si tuviera por qué estar insatisfecho lo diría, pero este no es el momento de estar con eso, o sea, es el momento de estar haciendo el trabajo en la calle para restablecer ese servicio lo antes posible”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Los empleados del consorcio que administra la red de transmisión y distribución no pudieron completar el patrullaje aéreo con los helicópteros de la Guardia Nacional, porque las condiciones del tiempo no se lo permitieron. Se espera que el jueves se pueda completar el proceso de inspección, lo que debe permitir un avance en el restablecimiento del servicio, si no hay averías mayores.

Por lo pronto, no se puede hablar de tiempo específico sobre cuando la mayoría de los clientes tendrán servicio. Hasta el momento han logrado energizar cuatro líneas mayores de transmisión entre Carolina y Fajardo y otras 15 que se entiende no confrontan problemas.

“Hasta que no terminemos los assesment no vamos a poder pronosticar. Muchos de los clientes empezaron a recibir servicio, especialmente, los que están cerca de las áreas de las partes críticas. Vamos a continuar trabajando el resto de la noche hasta que el tiempo nos lo permita. No vamos a estar haciendo assesment, porque es difícil, pero lo que ya está identificado vamos a estar trabajando y mañana a primera hora continuamos con la parte del plan de patrullaje y todos los trabajos nuevos que ya estaban identificados, continuar trabajando con ellos. Y los clientes van a entrar progresivamente. Vamos a empezar a ver el servicio entrando al sistema”, expresó el director de operaciones de LUMA Energy, Alejandro González.

“Todavía no, porque no quiero ser irresponsable en qué decir, pero yo espero que mañana avancemos mucho. Se han identificado 222 estructuras que fueron dañadas, pero no hemos encontrado hasta el momento una situación catastrófica desde el punto de vista de que nos va a costar reparar, pero aún así los helicópteros tuvieron que regresarse dos veces y necesitamos seguir ese trabajo”, mencionó por su parte, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca.