Cámara de Representantes reanuda sus labores tras el paso de Ernesto

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, informó a través de sus redes sociales que los trabajos del cuerpo legislativo se reanudarán mañana viernes, 16 de agosto tras el paso de la tormenta tropical Ernesto por la Isla.

“Los trabajos regulares se reanudarán este viernes y cada representante tendrá a su discreción cualquier determinación respecto a su personal”, detalló el líder cameral en su cuenta de Facebook.

Asimismo, comentó que hoy, jueves, estarán entregando suministros a comunidades afectadas por el evento atmosférico.

“Durante el día de hoy (miércoles) muchas comunidades han sido impactadas por los efectos del evento atmosférico, razón por la cual mañana estaremos distribuyendo suministros a los distritos con mayor necesidad junto a la Superintendencia del Distrito Capitolino, así como con el personal de las oficinas de Servicios Generales, Propiedad y Sargento de Armas de la Cámara de Representantes”, señaló Hernández Montañez.

En la tarde de ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció que tras cancelarse el aviso de tormenta tropical para nuestra región, reanudarán las labores del cuerpo legislativo durante el día de hoy.

“Los trabajos se retomarán a partir de mañana (hoy) jueves, 15 de agosto, desde las 8:30 a.m.”, expresó el presidente senatorial en declaraciones escritas.

Sin embargo, el presidente cameral aún no ha confirmado cuándo se llevará a cabo la sesión autoconvocada para este miércoles, que fue pospuesta hasta nuevo aviso ante el paso de Ernesto por el archipiélago.

A pesar de la postergación de la sesión, Hernández Montañez fue enfático en que LUMA Energy y Aerostar debían entregar la documentación requerida por la Cámara antes del miércoles, utilizando mecanismos electrónicos.

“Estas compañías no serán excusadas de su responsabilidad de entregar la información solicitada. Si no cumplen con el plazo, procederemos legalmente para que cumplan con este cuerpo legislativo”, advirtió en expresiones escritas.

Fue el pasado domingo que Hernández Montañez reveló que convocó a todos los miembros de la Cámara baja a una sesión especial para que los legisladores establezcan una posición sobre las elecciones presidenciales venezolanas.

Según explicó el representante mediante declaraciones escritas, el fin es el siguiente:

− Expresar la más enérgica censura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico ante las serias violaciones de derechos humanos suscitadas en Venezuela bajo el liderato de Nicolás Maduro.

– Repudiar los continuos señalamientos de fraude suscitados durante el pasado ciclo electoral para perpetuar este régimen autoritario.

– Denunciar la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para divulgar las actas donde constan los resultados obtenidos por cada colegio de votación.

– Reclamar el fin de la dictadura y exigir que se reconozca al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como el vencedor de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio de 2024.

– Que se comience una transición ordenada y pacífica, protegiendo la voluntad democrática del pueblo venezolano.

“Actualmente nuestros hermanos venezolanos viven un régimen de terror y una violación constante de sus derechos humanos, producto de un gobierno totalitario liderado por Nicolás Maduro que no respeta el voto libre de sus ciudadanos. No podemos permanecer en silencio ante la crisis humanitaria que enfrenta el vecino país. Por lo tanto, he convocado a todos los representantes para debatir y aprobar la Resolución de la Cámara 1189 con el propósito de expresar la más enérgica censura contra el gobierno de Nicolás Maduro ante las serias violaciones de derechos humanos suscitadas bajo su mandato. El país tendrá la oportunidad de conocer la postura de cada representante ante los serios señalamientos de fraude suscitados durante el pasado ciclo electoral para perpetuar a un dictador en el poder y la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral para divulgar las actas donde constan los resultados obtenidos”, sentenció Hernández Montañez.

Ante esta convocatoria, Hernández Montañez enfatizó que “la medida se debatirá y votará a viva voz para que conste en el diario de sesiones la posición de cada uno de los representantes en este momento histórico. Aquél o aquella representante que se ausente ese día se entenderá que rehuyó de su deber y que, por lo tanto, avala la política dictactorial de Nicolás Maduro. Basta ya de utilizar subterfugios para no asumir una postura clara y contundente en este tema: o estamos del lado del clamor de libertad de nuestros hermanos venezolanos o estamos en contra”.

El pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro con 6.4 millones de votos, quedando en segundo lugar González con 5.3 millones. Sin embargo, la oposición afirma haber recopilado el 83% de las actas que señalan que su candidato González alcanzó 7.3 millones de votos y Maduro 3.3 millones.

Venezuela quedó sumida en una crisis política tras las elecciones presidenciales que se reflejó en protestas callejeras. Las fuerzas del orden del país sudamericano han detenidos a 1,303 ciudadanos, según el último registro del organismo de defensa de derechos venezolano, Foro Penal, a los que la Fiscalía acusa de propiciar actos violentos y “terroristas”.

En declaraciones públicas hace una semana atrás, Maduro mencionó una cifra de 2,000 arrestados.