Asociación de Alcaldes solicita cuentas a LUMA Energy por falla energética durante el paso de Ernesto

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, informó este jueves que hizo un acopio de la información recibida por los municipios miembros de la entidad, para verificar cómo fue el manejo de la emergencia relacionada al paso del huracán Ernesto.

“Nuevamente, se evidencia que el país se levanta desde los municipios. Felicito a todo el personal que lleva días en turnos de trabajo para servir 24/7 a las comunidades. Pero ciertamente la experiencia de los años y de los eventos atmosféricos nos lleva a hacer algunos señalamientos al gobierno central y a LUMA Energy”, sostuvo el líder de los alcaldes populares mediante declaraciones escritas.

Hernández Ortiz expuso, con relación al sistema eléctrico, que en el municipio de Villalba se fue la luz en el 100% de pueblo, cuando aún no había llegado la tormenta.

“A las 5:00 de la mañana de ayer nos quedamos sin servicio. No fue la caída de un árbol en las líneas. Lo que queremos saber si fue un apagón inicial de LUMA antes de que los vientos comenzaran a sentirse, cuando lo recomendado es hacerlo por sectores, para luego verificar daños”, afirmó.

El primer ejecutivo de Villalba señaló que otros compañeros alcaldes, como Isabela, Cayey y Aguada, reportaron que no hubo daños significativos en las líneas eléctricas, para que medio millón de clientes estén a oscuras en todo Puerto Rico. Recordó que el término ‘cliente’ o ‘abonado’ es en realidad una casa, donde de ordinario puede haber hasta tres personas o más.

“Estamos hablando de prácticamente el país entero. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, estamos preocupados por los enfermos y encamados, los que requieren de respiradores para la vida. De igual manera, sin servicio eléctrico en muchas partes no hay agua potable por falta de bombas de desplazamiento”, comunicó Hernández Ortiz.

En la mañana de hoy, luego de comunicarse con los alcaldes, la Asociación de Alcaldes oficialmente requerirá a LUMA Energy, con copia al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, y al director del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD), Nino Correa, para que se inicie una investigación al respecto. En la iniciativa también se añadió al como el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Representantes, Jesús ‘Chui’ Hernández Arroyo, quien precisamente es ingeniero eléctrico.

El líder villalbeño además informó que hubo refugios del Departamento de Educación (DE) donde las plantas eléctricas no funcionaron o no estaban conectadas.

“Eso sucedió en Trujillo Alto, Luquillo, Villalba y otros pueblos. Habiendo fondos para esos fines, el DE no ha cumplido a cabalidad. Y estamos en la temporada pico, están a tiempo de hacer el trabajo. Es una vergüenza que más de $10,000 millones asignados por el gobierno federal para el sistema eléctrico no se han aplicado de manera efectiva. Ya van más de siete (7) años del paso del huracán María y no tenemos ni un atisbo de solución a la crisis energética”, finalizó Hernández Ortiz.