Afectados por la tormenta Ernesto podrán entrenar y ducharse gratis en Planet Fitness

La cadena de gimnasios Planet Fitness anunció que tras el paso de la tormenta tropical Ernesto estará abriendo las puertas de sus 17 clubes a cualquier persona afectada por el paso del fenómeno atmosférico en la isla y pueda utilizar de manera gratuita las duchas con agua caliente, recargar sus celulares y hacer ejercicio.

Las facilidades estarán a la disposición de las personas afectadas a partir de hoy desde las 7:00 a.m. hasta el domingo,18 a las 12:00 a.m. y no se requerirá membresía.

La disponibilidad de las duchas dependerá del suministro de agua en el área y estará fuera del control de Planet Fitness ofrecer el servicio.

Las 17 ubicaciones de Planet Fitness:

· Planet Fitness Escorial- Galerias del Escorial 5725 Blvd Media Luna Carolina, PR 00987

· Planet Fitness San Juan -Ciudadela -1511 Ponce De Leon, Suite 1 San Juan, PR 00909

· Planet Fitness Bayamón Oeste- Bayamón Oeste Shopping Center PR-2 Km 14.7, Hato Tejas Bayamón, PR 00959

· Planet Fitness Manatí - Villa Maria Shopping Center PR-2 Km 49.9 Manatí, PR 00674

· Planet Fitness Caguas pueblo- Caguas Community Shopping Center 47 Gautier Benitez and Georgetti STE 1B Caguas, PR 00725

· Planet Fitness Ponce- Caribbean Cinemas Ponce Town Center PR-2 PR-10 Km 257.4 Baramaya Ave. Ponce PR 00777

· Planet Fitness Rexville - Rexville Town Center 167 Ave. Las Cumbres Carr. 199 Bayamón PR 00956

· Planet Fitness Las Piedras- Caribbean Plaza Shopping Center Carr 198 Km. 20.1 Bo. Quebrada Arena y Ceiba, Las Piedras PR 00771

· Planet Fitness El Monte Mall- Suite 100 625 Muñoz Rivera Ave. San Juan, PR 00918

· Planet Fitness Hatillo- Hatillo Town Center Int. State Roads PR-2 Km. 89.9 PR-130 & No. 1 Street Local #2 Bo. Pueblo Hatillo, PR 00659

· Planet Fitness Guaynabo- Plaza Guaynabo 280 Calle Carvajal Ste. 3 Guaynabo, PR 00969-3477

· Planet Fitness Los Colobos- Los Colobos Shopping Center Carr. Estatal #3 Km 14.1 Bo. Canovanillas Carolina, PR 00983

· Planet Fitness Los Filtros- Centro Comercial Los Filtros 195 Calle A Minillas Industrial Park Bayamon, PR 00959

· Planet Fitness Plaza Centro- 200 Ave. Rafael Cordero, Caguas PR 00725 -3740

· Planet Fitness Mayaguez- 142 PR-2, Western Plaza -Suite B, Mayaguez, Puerto Rico 00682

· Planet Fitness Trujillo Alto -PR-181 & PR-846 Suite 26B, Trujillo Alto PR 00908

· Planet Fitness Vega Baja- Plaza Vega Baja, 15 Carr 155 Suite 111- Vega Baja, Puerto Rico 00693-4731