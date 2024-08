Adulto mayor se niega abandonar su casa inundada en Añasco

El alcalde de Añasco, Kabir B. Solares García, informó en la mañana del jueves a través de sus redes sociales que un adulto mayor se niega a abandonar su casa inundada en la llamada “Última Calle” del barrio Playa, luego de que el Río Grande de Añasco se saliera fuera de su cauce.

“Cada vez que viene un evento, no quiere salir de su residencia. Actualmente, entiendo que le ofrecieron ayuda anoche (miércoles) y él no quiso, y lo tenemos en el techo de la casa. Todo este lugar está inundado y no lo puedo dejar aquí. Llamamos a la Policía Municipal y a Manejo de Emergencias, que vienen para el lugar”, señaló el primer ejecutivo municipal en un video en vivo de Facebook, quien no brindó el nombre del individuo.

“Sabemos que es uso y costumbre del caballero quedarse. Entendemos el apego de las personas que no quieren soltar lo poco que tienen, lo entendemos, pero tampoco podemos dejar que ese caballero permanezca en el techo de su casa con el calor, el sol y no sabemos cuánto se va a tardar esto (la inundación en bajar)”, agregó.

Según se estima, en la casa hay entre un pie, y pie y medio de agua. El barrio Playa, al igual que otras zonas del ayuntamiento, tiende a inundarse cuando hay fuertes lluvias.

En la noche del miércoles, el barrio comenzó a inundarse tras el cuerpo de agua salirse de su cauce. El Río Grande de Añasco se encontraba a 19 pies. Con 14 se desborda.

Metro Puerto Rico intentó contactar a Solares García para conocer los últimos detalles del caso, pero hasta el momento, no ha obtenido respuesta. Pendientes a nuestras plataformas digitales para la ampliación de esta noticia.