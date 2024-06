Deslizamiento de tierra en Baños deja al menos cinco muertos

Un deslizamiento de tierra en una carretera de una turística ciudad del centro de Ecuador, ocasionado por las intensas lluvias que se producen desde la madrugada del domingo, ocasionó la muerte de al menos cinco personas, informaron los bomberos.

La emergencia ocurrió en la mañana cuando una parte de la montaña se desprendió y cubrió parte de la carretera que conduce a la zona rural de Río Verde.

“Sabemos que están cuatro vehículos afectados, uno de los cuales es un bus y dos viviendas”, indicó a The Associated Press el subjefe del Cuerpo de Bomberos de Baños, capitán Ángel Barriga. Precisó que fueron rescatados cinco cuerpos y nueve heridos. No descartó que el número de víctimas aumente.

La ciudad de Baños —135 kilómetros al sur de Quito— pertenece a la provincia de Tungurahua, que es reconocida por su alta concurrencia turística debido a los atractivos que incluyen ríos, senderos e impresionantes cascadas. Además, es vía de acceso a la región amazónica.

Barriga explicó que las tareas de rescate se complican ya que se produjeron deslizamientos en varias otras zonas. En tanto, la secretaría de Riesgos de Ecuador reportó inundaciones en varios puntos del país andino por el desbordamiento de ríos.

La emergencia por las lluvias se produce durante una jornada en la que los ecuatorianos celebran el día del Padre y suelen movilizarse a distintos sitios de distracción.