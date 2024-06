Se tiran a la calle para protestar contra LUMA y Genera PR

Decenas de ciudadanos se congregaron para expresar su descontento con la gestión tanto de LUMA Energy y Genera PR. La manifestación, respaldada por el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como parte de la Alianza de País, fue un reclamo contra lo que los manifestantes describen como el “abuso sistemático” y la “ineficiencia” de las empresas privatizadoras responsables del suministro eléctrico en la isla.

El viernes 14 de junio, a las 4:30 pm, las oficinas de LUMA en la Avenida Ponce de León fueron el escenario de una concentración ciudadana. Con pancartas, consignas y discursos apasionados, los manifestantes denunciaron los constantes apagones, el aumento en las tarifas eléctricas, los elevados salarios de los ejecutivos y la falta de transparencia de LUMA Energy.

El reconocido arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, conocido como “El Urbanista”, expresó fuertes críticas hacia LUMA Energy y su gestión del sistema eléctrico en Puerto Rico, calificando la situación actual como una “comedia de errores”.

“Mira, yo creo que eso es una de las cosas más representativas de la incapacidad de LUMA de manejar el sistema. Fíjate que ha habido toda una comedia de errores en cuanto a cómo se hace ese traslado de un transformador. Parecería que el que llegó originalmente llegó por el cielo, o sea, es una cosa ridícula,” dijo Cardona Roig.

El arquitecto subrayó que el contrato con LUMA carece de cláusulas que garanticen la protección de los ciudadanos, lo que ha llevado a las actuales dificultades. Criticó a la legislatura por no haber profundizado en los términos del contrato antes de aprobarlo.

“Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un mal contrato. Que no tenía unas cláusulas que permitiera garantizar la protección de los ciudadanos. Y, ahora estamos viendo las consecuencias de todos esos errores,” afirmó. Además, comparó la situación con un contrato anterior de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado con la compañía francesa Ondeo, que también tuvo que ser cancelado debido a su ineficacia.

Cardona Roig también se refirió a la reciente renuncia del general Juan Reyes. “Reyes si es una persona decente. Tenía que haber renunciado, no podía seguir ahí ante este escenario,” comentó.

De igual forma, Cardona Roig criticó las recientes declaraciones del presidente de LUMA, Juan Saca, sobre el aumento de tarifas como solución a los daños en el sistema. “Creo que son unas expresiones lamentables, son también crueles porque estamos diciéndole al ciudadano... tu opinión, tu necesidad, tu situación no cuenta,” expresó.

El arquitecto concluyó que la relación con LUMA es insalvable y abogó por la cancelación del contrato, sugiriendo que se debe encontrar una forma en que Puerto Rico pueda administrar su propio sistema eléctrico sin los “vicios” y la “relación tóxica” actuales.

Los ciudadanos exigieron una intervención gubernamental para poner fin a lo que consideran un abuso continuo por parte de LUMA y Genera PR.

“Estas protestas, organizadas por diversos grupos y ciudadanía indignada, representan un reclamo de justicia y resistencia frente a la gestión ineficiente y dañina de las privatizadoras encargadas del suministro eléctrico en nuestras islas”, declararon los representantes de la Alianza de País.

Por otra parte, Gabriel Cassals Nazario, aspirante a la Cámara de Representantes por el distrito 5 de Guaynabo, Aguas Buenas y San Juan, por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), manifestó su indignación.

“Creo que ha sido absolutamente inaceptable. Ha sido un evento trágico, sobre todo porque este problema tiene solución. Tenemos a miles de personas, en ocasiones cientos de miles de personas sin electricidad por un sistema que llevamos años denunciando,” declaró Cassals Nazario. Subrayó que la crisis actual es consecuencia de la privatización y de la falta de voluntad política para cancelar el contrato con LUMA.

Cassals Nazario criticó a los representantes y funcionarios electos por no haber fiscalizado adecuadamente a LUMA. “Lo que hace falta es voluntad por el gobernador y es la voluntad que no ha tenido, no tan solo él, sino los representantes y funcionarios electos que se han negado a fiscalizar a LUMA,” afirmó.

Respecto a la reciente renuncia del general Juan Reyes, Cassals Nazario la calificó como insuficiente. “Esa renuncia no va a resolver el problema de la falta de capacidad técnica para generar soluciones de energía,” señaló, argumentando que la renuncia de Reyes no aborda los problemas estructurales de LUMA.

Cassals Nazario abogó por una reestructuración completa del sistema eléctrico público, libre de politización y administrado por personal capacitado que actualmente no está siendo aprovechado en sus roles adecuados. “Necesitamos un sistema estable, y para eso tenemos que diseñar un sistema que legalmente nos asegure que quienes lo controlen sean personas capacitadas,” enfatizó.

Pese a la presencia policial, las manifestaciones transcurrieron pacíficas, con una participación de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña.