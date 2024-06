Tres policías resultan heridos de bala al acudir a una casa en Illinois

DIXON, Illinois, EE.UU. (AP) — Tres agentes policiales fueron baleados el miércoles mientras respondían a un llamado en una residencia del norte de Illinois, y el sospechoso también resultó herido, informaron autoridades.

El jefe de policía del condado Ogle, Brian VanVickle, dijo que los agentes respondían a un reporte de que alguien dentro de la vivienda en la comunidad de Lost Lake, cerca de Dixon, amenazaba con quitarse la vida o matar a otras personas. Declaró que el sospechoso también fue baleado. No dio más información sobre él, incluido su nombre, edad o lugar de residencia.

VanVickle dijo que un familiar llamó a la policía poco después de las 8:30 de la mañana para reportar las amenazas de parte de una persona en la casa. Indicó que los negociadores trataron de ponerse en contacto con esa persona por vía telefónica, y finalmente tomaron la decisión de ingresar al lugar poco antes del mediodía.

“Inmediatamente después de entrar a la casa, nuestros agentes fueron recibidos con disparos desde el interior”, afirmó.

En un principio, VanVickle trató de alejarse de los reporteros después de dar su declaración, pero cuando se le gritaron preguntas, respondió que todos los lesionados se encontraban “en buen estado”.

Un portavoz del hospital Katherine Shaw Bethea de Dixon dijo que tres personas fueron trasladadas a la sala de emergencias, dos de las cuales fueron atendidas y dadas de alta. El portavoz no dio a conocer el estado de salud de la tercera persona.

La Policía Estatal de Illinois estará a cargo de la investigación del tiroteo, añadió VanVickle. La agencia no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press para solicitarle sus comentarios.

Tomas aéreas captadas el miércoles por medios locales mostraban vehículos policiales y particulares estacionados a un costado de caminos sin asfaltar en todo el vecindario, y a agentes reunidos ocasionalmente en pequeños grupos, pero sin que se viera mucha actividad. Cinta amarilla de la policía bloqueaba al menos una entrada. Al final del camino estaba estacionado un centro de mando móvil de la policía de Ogle.

La asociación de propietarios de Lost Lake dice que la zona es una “comunidad de estilo rural” con unos 700 propietarios en un área no incorporada cercana a las ciudades de Dixon, Franklin Grove y Oregon, a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Chicago.

Los periodistas de The Associated Press Kathleen Foody, en Chicago, y Corey Williams en Detroit contribuyeron a este despacho.