Juan Dalmau se distancia de la ‘Red Anticapitalista’: “Los lagartijos y los electricistas trepan postes y no son la misma cosa”

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dejó claro que su colectividad no pertenece a la “Red Anticapitalista”, una red autónoma adscrita al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Sus expresiones se dieron en medio de la conferencia de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Dalmau respondió a la pregunta del vicepresidente ejecutivo, Manuel Reyes Alfonso, de MIDA y quien también lidera el comité de gastos independientes (Super PAC), sobre si siendo miembro del PIP, cree en el desarrollo económico y le manifestó su preocupación sobre el desarrollo de la Red Anticapitalista del MVC.

Ante esto, Dalmau contestó: “En el contexto actual existe una alianza entre el PIP y Victoria Ciudadana, una alianza no es una fusión, cada institución política mantiene su identidad propia organizativa, programática, hemos decidido unos entendidos de apoyo mutuo en unas candidaturas particulares. Victoria Ciudadana, su interno estructuralmente, organizativamente tiene sus divisiones organizativas, el Partido Independentista Puertorriqueño no tiene ninguna red de nada, nada. Claro está en el contexto de la discusión pública se ha utilizado una parte organizativa de Victoria Ciudadana para tratar de decir, que todos son iguales pero los lagartijos y los electricistas trepan postes y no son la misma cosa”.

En varias ocasiones, el candidato a la gobernación ha indicado que a pesar de tener una alianza con el MVC, se trata de acuerdos en apoyo a ciertas candidaturas, pero que el PIP no tiene participación en las organizaciones internas adscritas al partido con el cual se ha aliado.

Otros candidatos a la gobernación como Javier Jiménez y Jesús Manuel Ortiz participaron de la conferencia de MIDA que se llevó a cabo este viernes en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.