Gobernador ordena activación de la Guardia Nacional para ayudar a LUMA y Genera

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ordenó la activación de la Guardia Nacional para que brinde apoyo a las compañías privadas que están a cargo de la operación del servicio eléctrico en la isla ante las emergencias y constantes apagones que han ocurrido en los pasados días.

Según indicó el gobernador en conferencia de prensa, la Guardia Nacional será activada con el propósito de apoyar a las empresas LUMA Energy y Genera Puerto Rico para que brinden apoyo logístico, transportación, movimiento de equipo, que se determine sea necesario por parte de la secretaria de la gobernación.

Del mismo modo, ordenó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público privadas una investigación para determinar si hubo negligencia por parte de las empresas y de confirmarse esto, no se reembolsaría a LUMA ni genera por los gastos incurridos en el restablecimiento del servicio eléctrico.

El primer mandatario aún no suelta rienda sobre la posibilidad de que se cancele el contrato de la empresa LUMA Energy e insistió en que se está fiscalizando el trabajo del consorcio.

“Está contratada, no hay sustituto, no es como que puedes sacar y poner otro. Estamos fiscalizando para que no ocurra este tipo de incidentes. Es quien está a cargo ahora mismo, nosotros lo que tenemos que hacer es exigirle”, expresó Pierluisi.

Más temprano, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, indicó en conferencia de prensa desde la Fortaleza que el apagón que dejó a sobre 300 mil clientes sin luz en horas de la noche del miércoles, fue por causa de la vegetación de interfiere con las líneas de transmisión.

Saca indicó que este problema persistirá al menos 3 años adicionales hasta que se completen los proyectos de mantenimiento con las líneas.

Durante horas de la noche del miércoles, clientes de toda la isla reportaron haberse quedado a oscuras debido a fallas en el servicio eléctrico que ya suman semanas de intermitencia.