Contralora identifica esquema ilegal en municipio de Las Piedras

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Las Piedras al encontrar posibles violaciones al Código Penal y esquema de colusión entre proveedores municipales.

Según el informe publicado esta mañana, las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Oficina de Compras y Suministros, en lo que respecta al proceso de compras para el arrendamiento de camiones, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. Hubo referidos a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR), y al Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

La auditoría revela que exdirector y la directora interina de Compras y Suministros del Municipio de Las Piedras, obviaron de forma recurrente cumplir con el proceso establecido para solicitar y tramitar cotizaciones. En contravención de la legalidad vigente, estos funcionarios solicitaron el servicio de arrendamiento de camiones, renta de vagones y servicios de grúa a proveedores y compañías que mantenían un posible esquema de colusión.

Esquema Las Piedras Fuente: Oficina de la Contralora

Del examen realizado a 36 órdenes de compra por $352,085 emitidas al proveedor A, y cuatro órdenes de compra por $10,085 emitidas al proveedor B, los funcionarios consideraron 108 cotizaciones de los proveedores A y B, y de las compañías C, D, E y F. La compañía C había sido revocada por el Departamento de Estado desde el 2014, y de la compañía D no se encontró registro alguno, ni incluyó en las cotizaciones el nombre completo del representante sino un apodo.

Referidos a otras agencias de ley y orden sobre estas situaciones se realizaron el 9 de febrero de 2023. “Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de negligencia en el cumplimiento del deber tipificado en el Código Penal de Puerto Rico”, lee el informe de la Contralora.

La auditoría de seis hallazgos comenta que los proveedores que compitieron en la adjudicación de los servicios están asociados entre sí, organizados de forma comercial o corporativa con el objetivo de licitar de manera concertada y obviar el principio de justa competencia y transparencia.

Por ejemplo, el Municipio pagó $342,000 al proveedor A, que es hijo del presidente de la compañía C y tesorero de la compañía C. En el proceso de adjudicación de las compras, los funcionarios consideraron 32 cotizaciones de la compañía C, revocada por el Departamento de Estado. En este pago también se consideraron 32 cotizaciones de la compañía D inexistente en los registros de Estado.

PUBLICIDAD

El Municipio pagó $123,372 al proveedor B por compras en las cuales se consideraron cotizaciones del proveedor A y de la compañía C. Además, pagaron $4,700 al proveedor B, en la cual consideraron una cotización de la compañía E. El proveedor B y la compañía E comparten el mismo presidente, el mismo incorporador, la misma incorporadora, e iguales direcciones postales y físicas.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Asuntos Monopolísticos para que tomen la acción que corresponda.

El Informe de auditoría señala que un funcionario municipal de Las Piedras formalizó contratos de alquiler de equipo pesado con la identificada como Otra compañía por $1,853,024 cuyo vicepresidente era su yerno. El mismo funcionario también formalizó dos enmiendas por $120,000 con la compañía G que también pertenece a su yerno. Un subalterno de este funcionario fue el que formalizó los cuatro contratos para estos servicios de grúa y remolque por $253,500.

Para formalizar estos contratos, el funcionario debió haber notificado a la OEGPR e inhibirse. Estas situaciones se refirieron el 6 de octubre de 2022, y el 4 de junio de 2024, la OEGPR informó que no estaría presentando alguna causa de acción administrativa.

A pesar de los contratos formalizados del 2019 al 2021 por $4,592,000 para el recogido y disposición de escombros y desperdicios sólidos, el Municipio de Las Piedras formalizó 28 órdenes de compra con dos proveedores adicionales y utilizó camiones propios para este servicio cuya responsabilidad era de la compañía contratada. Esto no constituye una buena práctica de administración pública.

Además, los cuatro camiones utilizados por el contratista para depositar basura y escombros en el sistema de relleno de Humacao no estaban autorizados por el Departamento de Recursos Naturales ni por el Negociado de Transporte. Esta situación se refirió el 22 de agosto de 2023 a Recursos Naturales y al Negociado de Transporte, para que tomen las medidas que consideren oportunas.

Al 31 de diciembre de 2021, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos reflejó recursos económicos por $36,924 en tres fondos que habían permanecido inactivos hasta cinco años. Además, el Municipio no ha realizado gestiones de cobro oportunas para recobrar una deuda de $111,327 por el alquiler de 63 cuerdas de terreno.

La auditoría también comenta que el Municipio utilizó de forma indebida los fondos provenientes de los ingresos de las patentes pagadas por adelantado de los años fiscales del 2018 al 2022. Se efectuaron $11,365,197 para gastos operacionales en los años fiscales de 2017 al 2021 sin contar con los fondos suficientes para su pago.

El Municipio de Las Piedras tiene déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2,047,175 en el 2019, $2,571,026 en el 2020 y de $2,708,532 para el 2021. Además, no incluyó en el presupuesto del 2022 los fondos para cubrir el déficit determinado en el 2020 de $523,751.

De hecho, el presupuesto del Fondo General del Municipio fue de $12,562,776, $13,794,415, $11,983,571 y $13,459,082 del 2019 al 2022 respectivamente.

El Municipio firmó un Acuerdo y Plan de Pago por $6,893,48, en el 2021 para transar una demanda del 2014 por incumplimiento de contrato con una compañía de manejo de desperdicios sólidos. Además, firmó otro Acuerdo de Pago con el Municipio de Juncos para pagar una deuda de $1,668,467 por la disposición de desperdicios sólidos en el vertedero.

Además de los referidos indicados arriba, el Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Este informe cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.